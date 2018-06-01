Додон приветствовал в нашей стране господина Томаса Буксбаума, Специального представителя Восточного партнёрства по делам Европы

Состоялась встреча с делегацией высокопоставленных представителей Австрии. Приветствовал в нашей стране господина Томаса Буксбаума, Специального представителя по Восточному партнёрству Министерства по делам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии; госпожу Кристин Фрайлингер, Чрезвычайного и Полномочного Посла Австрии в Республике Молдова, и делегацию представителей Министерства обороны Австрии. В ходе беседы обсудили насущные вопросы двусторонних отношений между Республикой Молдова и Австрийской Республикой.

Особо отметил положительный вклад, который внесла Австрия в качестве страны-председателя в ОБСЕ в 2017 году. Добавил, что мы надеемся на дальнейшую поддержку Австрии в вопросах межгосударственного сотрудничества, выстраивания отношений с Европейскими институтами власти в контексте предстоящего председательства Австрии с 1 июля 2018 года в Европейском союзе. Заверил, что Республика Молдова будет всемерно содействовать тому, чтобы взаимодействие Республики Молдова и Австрии было максимально эффективным.

Провели обмен мнениями в отношении реализации экономических интересов Молдовы в соответствии с договоренностями по соглашению о свободной торговле с ЕС и открывающимися новыми возможностями страны-наблюдателя в ЕврАзЭС.

Также высказал заинтересованность в изучении опыта Австрии по продвижению статуса постоянного нейтралитета и его влияние на становление национального самосознания и государственного развития Республики Молдова. Выразил признательность австрийским коллегам за открытость и желание оказать всемерную поддержку Молдове в продвижении концепции укрепления нейтрального статуса нашей страны.

Обсудили предстоящий в июле текущего года визит вице-канцлера Австрии Хайнца-Христиана Штрахе и федерального министра иностранных дел Карин Кнайссль в Республику Молдова.

Источник: Facebook