Трагедия в Пересечино: двухлетний мальчик забрался в автомобиль и насмерть придавил свою сестру

Четырехлетнюю девочку в селе Пересечина Оргеевского района сбил автомобиль, за руль которого сел ее двухлетний брат. Дети играли у дороги, и мальчик забрался в машину отца, который оставил ключ в замке зажигания. Ребенок случайно завел автомобиль, и он тронулся с места, насмерть придавив сестру к грузовику, припаркованному на обочине.

"В большую машину что-то загружали, а рядом стояла его машина. Вот как оно все было. Как все случилось, не могу сказать. Когда я увидела девочку, она уже лежала во дворе, и ее обливали водой, но она уже не подавал признаков жизни", - сказала жительница села Пересечина Зиновья Бузу.

Прибывшие по вызову врачи лишь констатировали смерть девочки. Мэр села говорит, что сожалеет о произошедшем.

"Семья, в которой произошла эта трагедия, благополучная, на учете местных социальных служб и полиции не состоит. Пара молодая, матери 24 года, отцу примерно столько же", - отметил мэр села Пересечина Николай Бузу.

"Все село оплакивает девочку. Я сам не свой ходил два дня. Мой сын ходил с этой девочкой в одну группу детского сада, они танцевали вдвоем на утреннике, посвященном 8-ому марта".