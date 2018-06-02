Скандал с республиканской конноспортивной школой продолжается

Апелляционная палата Кишинева восстановила в должности директора республиканской конноспортивной школы Александра Тымчука, тем самым отменив решение суда первой инстанции, который ранее отменил результаты конкурса.

Валерий Папанага, который выступает истцом, считает, что из-за решения молдавской юстиции единственная в своем роде конноспортивная школа может исчезнуть, передает a-tv.md.

Судьба республиканской конноспортивной школы снова в подвешенном состоянии. В этом уверен Валерий Папанага, руководитель конного клуба «авангард», который расположен по соседству с учреждением. Судебные трения между сторонами длятся уже более 4-х лет, Папанага считает, что Александр Тымчук, на сторону которого встала Апелляционная палата Кишинэу, использует должность директора исключительно для личной выгоды.

Валерий Папанага, директор конного клуба "Авангард":

«Это большое безобразие, что произошло на этом суде. Взяли, восстановили человека, который не имел легитимного, или юридического права, занимать должность директора. Восстановлен в должности человек, который намерен, имеет цель продать эту школу просто напросто. Этот человек представляет определенный коллектив, которые зарабатывают там деньги, превратили эту школу в фитнес-клуб».

Кумэтризм, коррупция, распил земельных участков республиканской конноспортивной школы, ненадлежащий уход за лошадьми и имуществом учреждения – все это Валерий Папанага связывает с Александром Тымчуком, который в нарушение регламента получил должность директора учреждения. С ним согласен Виктор Поляков, муниципальный советник от Партии социалистов. По его словам при проведении конкурса был допущен ряд серьезных нарушений.

Виктор Поляков, советник ПСРМ, КМС:

«Я считаю, что данное решение не является взвешенным. Все просто: конкурс, который имел место быть, и победителем которого стал господин Тымчук, прошел с рядом серьезных нарушений. Во-первых, он не знает государственного языка, это обязательно для должности директора. У него нет необходимого образования, или стажа в данной профессиональной области. Он ранее не работал в этой области, это тоже обязательное условие для конкурсантов».

Истец Валерий Папанага намерен опротестовать решение Апелляционной палаты в вышестоящей инстанции. По его словам, если руководить учреждением будет нынешний директор, то о республиканской конноспортивной школе, в стенах которой когда-то воспитывали олимпийских чемпионов, вскоре никто не услышит, на её месте появится либо фитнес-клуб, либо заправки, либо торговый центр. Сам Александр Тымчук к сожалению не ответил на звонки наших журналистов.