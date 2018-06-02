«Независимое» НАРЭ выдало себя с потрохами

Думитру БАРБАЛАТ

После того как объявили, что литр бензина с октановым числом 95 будет стоить 19,79 лей, а дизельное топливо - 17,75 лей, премьер-министр передал запрос в национальное агентство по регулированию в энергетике, попросив объяснений по поводу повышения цен на топливо. Павел Филип, «учитывая неопределенность условий, которые привели к последнему повышению максимальных цен», предложил руководству НАРЭ «проанализировать возможность приостановления последнего решения».

«Даже если правительство не имеет полномочий, посредством которых может влиять каким-либо образом на формирование цен на топливо, премьер-министр считает важным, чтобы любое подорожание имело хорошо аргументированную мотивацию, чтобы она была объяснена населению в условиях максимальной прозрачности», говорится в пресс-релизе правительства, цитируемом IPN.

Также премьер намерен провести в ближайшие дни встречу с операторами на рынке топлива.

Вы поняли, что случилось?

Премьер возмутился и потребовал от НАРЭ пересмотреть решение об очередном повышении с 30 мая плафоновых цен на нефтепродукты. И это возмущение было озвучено не в день принятия решения о повышении цен, а спустя несколько дней.

И в парламенте в четверг некоторые депутаты тоже были возмущены решением независимого агентства-регулятора энергорынка.

И автомобилисты мобилизовались в социальной сети для организации марша против подорожания топлива в субботу на площади Великого национального собрания.

И о, чудо! Странная весть последовала.

НАРЭ объявило о приостановлении с 00.01 01.06.2018 года решения о повышении плафоновых цен на нефтепродукты.

Такой реакции от независимого регулятора до настоящего времени не наблюдалось.

Обычно в подобных ситуациях НАРЭ жаловалось некоему секретариату в ЕС. Оттуда сразу выдавали свое «фэ» - не трожьте независимого, иначе будет плохо.

О чем все это говорит?

Регулятор не независим?

Регулятор принял свое очередное решение не посоветовашись с кем надо?

Или советчик-куратор независимого регулятора на этот раз решил проглотить пилюлю и отказаться на время от своей маржи?

Скорее всего - не независимый выдал себя с потрохами.

И тогда, по всем писаным и неписаным правилам, кто-то в руководстве НАРЭ должен быть уволен.

Но что же на самом деле происходит с ценами на нефтепродукты?

Попытаюсь объяснить основные причины, которые приводят к необоснованным ценам.

НАРЭ при установлении цен пользуется своей методологией, утвержденной постановлением агентства №102/2016 от 31.03.2016 (МО от 13.05.2016).

В нем пафосно заявлено, что единая методология расчета цен установлена «в целях надежного обеспечения потребителей нефтепродуктами по ценам, рассчитанным с учетом обоснованных и строго необходимых затрат по импорту и реализации на внутреннем рынке, создания равных условий деятельности всех участников рынка нефтепродуктов».

По этой методике предельные цены розничной реализации основных видов нефтепродуктов и сжиженного газа рассчитываются на 1 литр по каждому виду продукта и основываются на следующих компонентах: средняя величина котировок в зависимости от региона, из которого осуществляется импорт, для основных видов нефтепродуктов и сжиженного газа, ставка акцизов и НДС, применяемые в соответствии с Налоговым кодексом и (некая) специфическая маржа.

Здесь важно вспомнить, что означают условия поставки товара в условиях FOB и/или DAF.

FOB (франко борт) означает, что товар продавцом погружен на транспорт покупателя в определенном месте отгрузки, со всеми учтенными им расходами на товар. На покупателе будут лежать заботы, риски и расходы по транспортировке товара до места назначения.

DAF – поставляемый товар прошел таможенные процедуры экспорта на таможне сопредельной стороны.

Первый вопрос.

Кому-либо известно, на каких названных выше условия поставляются нефтепродукты в Молдове? НАРЭ указывает при определении цен?

Нет.

Налоги, акцизы и НДС оставим. Здесь в течении года ничего не может измениться. А вот с загадочным размером специфической торговой маржи следует особо разобраться. Особенно если эта маржа может быть максимальной.

По методологии эта маржа должна определяться исходя из средней структуры расходов участников внутреннего рынка нефтепродуктов и рынка стран-членов ЕС в данной области. Она определяется по формуле, в которую входят среднегодовые расходы, связанные с импортом и реализацией основных видов нефтепродуктов, сжиженного газа, которые включают: премию поставщика нефтеперерабатывющего предприятия, затраты на транспортировку и страхование нефтепродуктов на территории других стран, сборы за осуществление таможенных процедур и плату за выброс загрязнителей, расходы на конвертирование валют, затраты на транспортировку, хранение и реализацию нефтепродуктов на территории страны-импортера и, как всегда у нас заведено, - другие обоснованные и необходимые расходы, связанные с импортированием и реализацией основных видов нефтепродуктов, сжиженного газа, а также неизменная прибыль, для импортера и реализатора нефтепродуктов.

Вопрос второй.

Если поставка нефтепродуктов осуществляется на условиях FOB/DAF и в цену поставки товара включены все расходы экспортера вплоть до транспортного средства импортера, о каких еще премиях для перерабатывающих предприятий экспортера может быть речь?

Кроме того следует знать, что во всем мире маржа неофициально трактуется как неофициальная взятка.

Вопрос третий.

Какие конкретно обоснованные и необходимые расходы, также связанные с импортом и реализацией, учитывает НАРЭ?

Вопрос четвертый.

В ранее действовавшей методологии определения цен на нефтепродукты предельная прибыль импортеров/реализаторов была ограничена 10 процентами. В действующей - этого предела нет. Понятно, с одной стороны: свободные рыночные цены. Но ведь в части нефтепродуктов НАРЭ является регулятором условий и цен. Какую тогда предельную прибыль разрешает НАРЭ импортерам и реализаторам?

Господа депутаты, а где документы?

На все перечисленные вопросы и вопросы по множеству других темных дел на рынке нефтепродуктов можно было бы пытаться найти ответы в несуществующих документах, которые, согласно закону об энергетике №174/2017 должно было разработать минэкономики, в качестве центрального публичного органа в области энергетики и утвердить в правительстве.

И законом эти документы определены.

Это государственная политика в области энергетики. То есть концепция, стратегия, план и программа в энергетике.

Это перспективный энергетический баланс государства, который должен быть опубликован на портале минэкономики.

Зайдите на портал минэкономики и убедитесь, что ничего этого нет. Не было и нет документа с названием «госполитика в области энергетики».

В последний раз утверждали энергобаланс на 2015 год и только в августе 2015 года (постановление правительства №558/2015).

Почему в парламенте именно об этом не спросят с правительства, минэкономики и НАРЭ? И с себя – в обязательном порядке. Ведь рыба портится с головы. А голова у нас - парламент.