Корь быстро распространяется по Молдове

Власти обращают внимание на то, что в последнее время на территории Республики Молдова очень быстро распространяется корь. С начала года и до 31 мая было зарегистрировано 28 случаев. Тревожным является тот факт, что 26 случаев были зафиксированы в мае, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

В большинстве случаев заболевшие не были привиты. Только двое больных были вакцинированы, последняя доза была введена в 2002 году, т.е. 16 лет назад. Первыми дозами были вакцинированы семь человек, в том числе два ребенка за пять дней до начала заболевания, и организм не успел произвести антитела для защиты против инфекции.

Почти в половине случаев корью заболели дети в возрасте 7 - 17 лет. Заразились и три ребенка в возрасте до года, которым не были сделаны прививки по медицинским показаниям. Календарь прививок в Республике Молдова предусматривает три дозы вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи в возрасте 1 года, 6-7 лет и 15-16 лет.

Власти напоминают о том, что корь в шесть раз заразнее, чем грипп и может дать серьезные осложнения: инфекции уха, пневмонии, глухоту, энцефалит или даже привести к смерти. Корь распространяется очень быстро, если не поддерживается групповой иммунитет путем вакцинации. В Республике Молдова вакцинация против кори в 2017 году составила 87%, что недостаточно, чтобы защитить каждого человека от болезни.