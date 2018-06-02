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Додон опротестует в КС запрет новостных передач из России в Молдове
02.06.2018

В понедельник, 4 июня, Конституционный суд Молдовы рассмотрит обращение президента республики Игоря Додона по поводу утвержденных парламентом изменений Кодекса о телевидении и радио. Речь идет о поправках, разрешающих ретранслировать в республике новостные, информационно-аналитические, военные и политические передачи только из стран ЕС, США, Канады, а также из государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

В декабре 2017 года депутаты повторно приняли отклоненный президентом страны закон о борьбе с «иностранной пропагандой», в том числе якобы российской. Он запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Закон вступил в силу 12 февраля этого года.

В обращении президента указано, что эти изменения в Кодекс о телевидении и радио противоречат многим положениям Конституции, в том числе праву на свободу слова.


 
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