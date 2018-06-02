Протестующих водителей в Кишиневе наказали за надпись «Я против повышения цен на топливо»

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Общество
Экипаж полиции наложил штрафы на водителей, посчитав надпись «несанкционированной рекламой».
Наклейку на заднем стекле машины «Я против повышения цен на топливо» полицейские посчитали «несанкционированной рекламой». В связи с этим каждый из водителей был оштрафован на 300 леев.
Акция протеста на ПВНС продолжалась в течение двух часов. Автолюбители потребовали от кабинета министров снизить стоимость топлива. Никто из правительства не вышел к протестующим. После этого водители сделали автопробег по центральным проспектам Кишинева.
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