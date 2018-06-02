Протестующих водителей в Кишиневе наказали за надпись «Я против повышения цен на топливо»

Экипаж полиции наложил штрафы на водителей, посчитав надпись «несанкционированной рекламой».

Сегодня, 2 июня, в ходе акции протеста автомобилистов полицейские принялись их штрафовать. Один из очевидцев снял на видео действия правоохранителей.

Наклейку на заднем стекле машины «Я против повышения цен на топливо» полицейские посчитали «несанкционированной рекламой». В связи с этим каждый из водителей был оштрафован на 300 леев.

Акция протеста на ПВНС продолжалась в течение двух часов. Автолюбители потребовали от кабинета министров снизить стоимость топлива. Никто из правительства не вышел к протестующим. После этого водители сделали автопробег по центральным проспектам Кишинева.