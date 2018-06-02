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На устах
Известны новые подробности при получении молдавского загранпаспорта
02.06.2018

Молдавские парламентарии упростили процедуру выдачи документов, удостоверяющих личность, сообщает Sputnik.

Согласно новым поправкам в законодательство, информация о группе крови будет исключена из всех документов государственного образца, удостоверяющих личность гражданина Молдовы.

Подобные нововведения молдавские депутаты объясняют тем, что группа крови является не единственным способом идентифицировать физическое лицо, а при несчастных случаях или ДТП, при оперативном медицинском вмешательстве или необходимости срочного переливания крови, ее группа определяется в ходе экспресс-анализа, в современных мобильных лабораториях.

Более того, регистрировались случаи, когда данные о группе крови в удостоверении личности не соответствовали действительности из-за ошибки медучреждения или тех, кто включал их в паспорт.

Поэтому, по словам авторов поправок в закон, исключение группы крови из удостоверяющих личность документов облегчит их получение тем, у кого она еще не установлена на момент оформления паспорта.

Еще одно изменение в процессе выдачи молдавских паспортов, позволяющих гражданину выехать за рубеж, коснулось их срока действия. Теперь загранпаспорта будут выдаваться гражданам не на 7, а на 10 лет. Это нововведение коснется и граждан в возрасте старше 16 лет, поскольку они наименее подвержены признакам ускоренного старения.


 
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