Юрие Дырда: Я остаюсь приверженцем идеи принятых в последнее время для активизации деловой деятельности...

В интервью порталу ТРИБУНА депутат Юрие Дырда рассказал о некоторых важных решениях, принятых в последнее время для активизации деловой деятельности, а также о процессе решения социально-экономических проблем, с которыми сталкивается Республика Молдова.

Т.: Г-н Дырда, как мы заметили, вы были единственным депутатом, который высказался по Плану действий на 2018-2020 годы по реализации одобренной правительством Стратегии развития малых и средних предприятий…

Ю. Д.: Я не следил, высказывались ли другие коллеги, но не удивляйтесь тому, что я изложил свою позицию в этом отношении. Потому что я пришел из бизнеса, и очевидно, что я не могпропустить столь важный документ. Тем более что он касается не только экономической деятельности, но и некоторых социальных аспектов, а в качестве депутата я не раз принимал участие в решении таких проблем.

Как я отмечал и по другим поводам, план предусматривает, что ежегодно 2500 предпринимателей, из которых 200 мигрантов или их родственников первой степенибудут обучатьсяразвивать предпринимательские навыки. В то же время государство будет обучать экономических агентов поиску внешних деловых партнеров и повышать число информированных предпринимателей о правовой базе, регулирующей деятельность МСП. Также получат поддержкуженщины в бизнесе: каждый год 100 новых предприятий, созданных женщинами, будут финансироваться за счет небольших грантов и еще десять предприятий с экспортным потенциалом –за счет большихинвестиционных грантов. Эти шаги позволят создавать 200 рабочих мест ежегодно. В то же время предприниматели получат и финансовые гарантии для создания и развития бизнеса. В этом году МСП получат доступ к 197 финансовым гарантиям.

Почему я считаю это решение важным? Прежде всего, потому что оно доводит до завершения прошлый шаг, над которым парламент и правительство много работали в предыдущий период, – программу «Первый дом». Я не раз говорил о важности такой программы, она мотивирует молодежь оставаться дома, работать здесь и вносить свой вклад в развитие Республики Молдова. Теперь, имея доступ к программе, которая предоставляет доступное жилье, молодые люди могут также начать работать в бизнесе (включая тех, кто уехал, они могут вернуться домой и пройти обучение, о чем я упоминал выше), а также могут получить рабочее место (я уже говорил, как могут появляться новые рабочие места).

Т.: Что вы имели в виду, когда, говоря об этом плане, призывали «увидеть главныепоследствия, которые произойдут в будущем»?

Ю. Д.: Помимо того, что развитию малого и среднего бизнеса будет придан серьезный импульс, помимо того, что будут созданы новые рабочие места и новые предприятия, помимо того факта, что многие из граждан, уехавших за границу, смогут увидеть реальную возможность вернуться и внести свой вклад в развитие своей страны, есть вероятный главный эффект – развитие среднего класса, практически отсутствующего сегодня в Молдове. Во всех развитых странах средний класс играет важную, если не самую важную. Его роль не следует недооценивать – напротив, ее нужно оценивать по достоинству и действовать так, чтобы в Молдове был настоящий средний класс.

Т.: Насколько мы заметили, вы недавно предложили еще один широкий анализ – тот, который охватывает План действий по реализации Стратегии реформирования предпринимательства на 2018-2020 годы …

Ю. Д.: Это моя забота, которая, опять жевписывается в логику вещей, упомянутых ранее. План, о котором вы меня спрашиваете, предусматривает дальнейшую оптимизацию нормативной базы и административных процедур. Конкретно – вналоговой и таможенной области будет внедряться онлайн-регистрация независимой деятельности в информационной системе Государственной налоговой службы, а также единый счет налогоплательщика. Кроме того, будут упрощены и придано единообразие процедурамтаможенного оформления товаров, будет разработан новый Таможенный кодекс, внедрено «единое окно» на границе и Компьютеризированная систематранзита.

Что касается разрешительных документов, планируется открыть «единые окна» в регионах страны для упрощения доступа предпринимателей к необходимым услугам. Документ также предусматривает дальнейшую реформу государственного контроля, в том числе реорганизацию Государственного реестра контроля, чтобы действия по проверке деятельности бизнесабыли запланированными и контролировались на центральном уровне.

Документ также содержит инновации для одного из основных направлений деятельности национальной экономики – строительства. Речь идет о конкретныхдействиях по реализации Среднесрочной программы разработки градостроительных планов на уровне населенных пунктов на 2017-2020 годы и обеспечения свободного доступа к техническим нормам в строительстве.

Радует и то, что предусматривается переход на новый уровень привлечения бизнес-среды и гражданского общества к процессу разработки концепций реформ центральными органами власти. Действительно, отсутствие диалога в этом планечасто приводило к возникновению барьеров, которые препятствовали развитию бизнеса, и хорошо, что сейчас уделяется внимание такомуважному моменту.

Разумеется, запланированные меры обеспечат более благоприятные условия для отечественных экономических агентов, а сам план, одобренный правительством, является мощным посланием для деловой среды. Важно, чтобы это действие нашло преемственность в будущем, и если это произойдет, то будем разговаривать о реальной реализации концепции развития, о которой я упомянул ранее.

Т.: Откуда эта постоянная забота об улучшении условий ведения бизнеса в Молдове? Это объясняется тем, что вы пришли из бизнеса?

Ю. Д.: Не только. Это гораздо более широкий подход, и я всегда был сторонником принципа, что страна процветает, когда в ней создана благоприятная бизнес-среда и есть развитый бизнес. Эта легитимность нашла свое практическое подтверждение в большинстве стран с подлинной рыночной экономикой. Уже известно, что, если бизнес развит, создаются хорошо оплачиваемые рабочие места, и государство пользуется налогами, которые позволяют ему реализовывать инфраструктурные проекты, поддерживать социально уязвимые слои и т. д. Я был и остаюсьсторонником и пропагандистом этой концепции развития, но, к сожалению, у нее никогда не было достаточной поддержки в нашем обществе, и мы пришли туда, куда пришли.

Т.: Вы говорили о программе «Первый дом». Насколько видно, вы периодически выдвигаете эту тему на передний план общественных дискуссий. Почему?

Ю. Д.: Потому что она непосредственно касается одной из наиболее серьезных проблем, с которойсталкивается Республика Молдова, – отток населения, особенно молодежи, из страны. Это означает не просто пустые населенные пункты или разбитые семьи – данное явление также оказывает непосредственное влияние на национальную экономику. Предприятия столкнулись с нехваткой рабочей силы и вынуждены сокращать объемы производства. Инвесторы, когда-то привлеченные квалифицированной и дешевой рабочей силой из Республики Молдова, в настоящее время, осознавая отсутствие таковой, ориентируются в сторону других государств, на другие рынки. Сокращение численности людей также означает низкое потребление, и это уже создает проблемы для других компаний (в области торговли или предоставления услуг). Рынок недвижимости вступает в рецессию, потому что сокращение численности населения означает снижение спроса на жилье. В результате снижения рынка недвижимости сокращается строительный рынок и т. д. Все это серьезно бьет по государственному бюджету, который не получает налогов в должном объеме для обеспечения достойных условий жизни; по бюджету государственного социального страхования, который едва удовлетворяет минимальные потребности пенсионеров и других пользователей различных социальных выплат; по бюджетуфондов обязательного медицинского страхования, у которого, таким образом, снижена способность предоставлять эффективные и доступные медицинские услуги; побюджетамадминистративно-территориальных единиц, не позволяя населенным пунктам развиваться, иметь инфраструктуру на должном уровне и т. д.

Т.: И как эта программа помогает решить перечисленные вами проблемы?

Ю. Д.: С возможностью приобретения жилья на выгодных условиях многие молодые люди откажутся от идеи уезжать из Молдовы. Наоборот, имея жилье, они будут здесь искать место работы, будут оставаться рядом со своими семьями и будутпо мере возможности способствовать развитию своей страны.

Конечно, эта программа не решает основнуюпроблему, о которой говорилось ранее, и связанных с ней проблем. Но все-таки это первый шаг в данном направлении, после чего, думаю, за ним последуют другие. И эта политика малых, но последовательных шагов, безусловно, в конечном итоге будет ознаменована положительными результатами.

Т.: Г-н Дырда, нынешний парламент находится фактически на последних 100 метрахсвоих полномочий. Какие у вас приоритеты на оставшийся период?

Ю. Д.: Приоритеты остаются такими же, как и раньше, то есть теми, которыми я руководствовался в течение всего созыва: всеми моими знаниями и опытом я буду способствовать продвижениюрешений, которые в конечном итоге приведут к развитию бизнес-среды, поскольку это означает рабочие места, налоги в бюджет, социальные выплаты и т. д. Я также буду продолжать работать над тем, чтобы у молодых людей была работа и достойная жизнь в Молдове, чтобы у престарелых граждан условия жизнибыли лучше, чтобы все проблемы, с которыми мы ежедневносталкиваемся, меньше влияли на людей. То есть, я остаюсь приверженцем идеи продвижения выгодных для Молдовы и граждан социально-экономических решений.