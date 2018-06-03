Начало голосования обошлось без инцидентов

Все избирательные участки для проведения второго тура выборов в муниципии Кишинёв открылись без каких-либо инцидентов. Об этом сообщила на брифинге для прессы вице-председатель Избирательного совета Кишинёвского избирательного округа Инна Бабин, передаёт IPN.

По информации Инны Бабин, к 7:45 явка составила: в секторе Ботаника – 1,09%, в секторе Центр – 1,07%, в секторе Рышкань – 1,06%, в секторах Чокана и Буюкань – 1,04%. В пригородах зафиксирована явка в 1,01%.

В общей сложности на избирательных участках сегодня ждут 632 169 избирателей, но во втором туре отсутствует уровень явки, обязательный для признания выборов состоявшимися.

Борьба за пост примара идёт между Ионом Чебаном, кандидатом от Партии социалистов, и Андреем Нэстасе, кандидатом от политической партии Платформа „Достоинство и правда”. Избирательные участки будут открыты с 07.00 до 21.00.