Как афганские наркотики поступают в Молдову

Несколько месяцев назад глава молдавской генпрокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел Николае Китороагэ выступил с громким заявлением, в котором назвал Азербайджан частью крупного канала наркотрафика из Афганистана, сообщает haqqin.az.

Китороагэ даже подчеркнул, что в Молдову наркотики поступают по отлаженному маршруту: Афганистан-Иран-Азербайджан-Грузия-Украина. Но Молдова не может интересовать наркоторговцев как конечный пункт поставки, и дальше наркотики переправлялись в страны Европы.

То, что через Азербайджан проходит транзитный путь переброски, известно давно. Геополитическое положение страны на перекрестке Север–Юг, Восток–Запад порой становится для нее не преимуществом, а недостатком, потому что это удобный перевалочный пункт для самой разной контрабанды. К примеру, в июле 2014 года грузинские полицейские обнаружили в грузовике, следовавшем из Азербайджана в Турцию, рекордную по объему партию наркотиков в виде раствора, в котором было до 80% чистого героина. Стоимость выявленных трех тонн такого «раствора» на черном рынке стоит сотни миллионов долларов. Наркотик перевозился в 93 бочках емкостью по 30 литров. Как азербайджанские таможенники могли проморгать такую крупную партию наркозелья и на самом ли деле проморгали, до сих пор остается загадкой.

Несомненно, что в том числе и этот инцидент стал причиной увольнения по распоряжению президента Азербайджана 23 апреля этого года начальника Государственного таможенного комитета Айдына Алиева. Эту должность занял Сафар Мехтиев.

И буквально на следующий день, 24 апреля, Госкомтаможни делает громкое заявление о пресечении контрабанды крупной партии наркотиков.

Азербайджанскими таможенниками пресечен транзит 108 кг героина в Турцию, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Азербайджана. Героин был обнаружен в автомобиле гражданина Ирана, следовавшего из своей страны транзитом через Нахчыван в Турцию.

А спустя ровно месяц, 24 мая таможня объявила об изъятии целой полутонны героина. В сообщении ведомства отмечалось, что партия наркотика общим весом 515 кг была обнаружена в грузовом автомобиле, направлявшемся из Ирана в Азербайджан.

Две подряд эффективные операции на границах страны дают основание полагать, что таможенники под новым руководством рьяно взялись за дело, а наркоплантаторы в Афганистане еще не в курсе столь радикальных перемен в Государственном таможенном комитете Азербайджана. Они продолжают направлять наркотики по каналу, который, судя по всему, уже дал сбой.