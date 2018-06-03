Криковские штольни планировали использовать как бомбоубежище при ядерном ударе

В главной жемчужине молдавского виноделия хранится множество редких коллекционных вин, среди них - известное «Пасхальное Иерусалимское» вино, изготовленное в единой партии урожаем 1902 года.

С началом летнего сезона в Молдову приезжает большое количество гостей из зарубежья, и нам, конечно, хочется показать этим людям нашу страну так, чтобы она им понравилась, запомнилась и приятно удивила. Да и для коренных жителей Молдовы ее удивительные места могут быть открыты по-новому. Корреспондент «Блокнота Молдовы» исследовала историю одной из главных достопримечательностей нашего государства – криковских подвалов.

Царская семья закупала молдавские вина к своему столу

Искусство производства и потребления винограда, муста и вина было и остается для молдаван культом, истоки которого тянутся из глубины веков, переплетаясь с традициями народа, его образом жизни и мыслей. Даже очертания нашей маленькой Молдовы на карте Европы напоминают виноградную гроздь.

Размер виноградного семени, обнаруженного вблизи селения Варваровка и датированного 2800 г. до н. э., подтверждает, что уже в это время на территории нашего государства культивировался виноград. Виноградарство начало развиваться после формирования молдавского феодального государства в XIV веке и достигло своего расцвета при правлении господаря Штефана III Великого, который организовал ввоз растений высококачественных сортов из разных стран и совершенствование качества вина. Вино было ведущей статьей экспорта из Молдавского княжества в эпоху Средневековья, особенно в Польшу, Украину и Россию. На протяжении 300-летнего ига Османской империи молдавское виноградарство находилось в глубоком упадке, поскольку виноделие было запрещено законом.

После Бухарестского мирного договора 1812 года винная индустрия начала снова развиваться. И если в 1837 году было 13 000 десятин виноградника и произведено 1 млн ведер вина, то к 1900 году было уже 74 000 десятин, а произведено 15 млн ведер, 10 млн из которых пошли на экспорт, в том числе во Францию, испытывавшую к тому времени нехватку вин из-за гибели виноградников. В этот же период определились исторически сложившиеся микрозоны виноделия, которые уже тогда давали вина, снискавшие свою известность далеко за пределами Молдавии.

Пуркарская микрозона в Бендерском уезде стала известна своими красными винами. Высокое качество вин этого уезда было признано и отмечено Золотой медалью на Всемирной Парижской выставке в 1878 году. Царская семья через Удельное ведомство закупала их к своему столу. Уже в XIX веке шли поставки английскому королевскому двору (вино Негру де Пуркарь), и к концу века были заложены собственные виноградники и заводик, названный «Романешты» в честь царской семьи Романовых. Хорошо известно качество вин Романешты, которые подавались к столу не только в Российской Империи, но и к столам коронованных особ многих Европейских государств.

Виноделие в бессарабской губернии

Преподаватели молдавского училища стояли у истоков крымского «Магарача»

К началу XIX века Петр Казимир, лучший винодел средней Бессарабии, побывал во Франции и привез французскую лозу, после чего заложил в своем имении близ с. Малые Милешты новые плантации виноградника. На территории имения имелись заброшенные шахты по добыче ракушечника, которые стали использовать в качестве погребов хозяйства.

В 1842 году при содействии графа Михаила Воронцова на базе Никитского ботанического сада было открыто Ставченское училище - первое образовательное учреждение в области виноделия в Молдове. Преподаватели этого училища стояли у истоков крымского «Магарача».

Обе мировых войны нанесли значительный урон молдавским виноградникам и индустрии виноделия. Лишь в 50-х годах стали восстанавливать винодельни. За 10 лет виноградной лозой была засажена площадь более чем 150 000 га, и к 1960 году общая площадь виноградников достигла 220 000 га. Именно в этот период вспомнили о шахтах и подвалах, их соединяли, расширяли, укрепляли. Так появилось самое крупное хранилище вин республики - Крикова.

В послевоенных условиях стояла острая нехватка помещений для хранений и выдержки вин. Знаменитые ученые-виноделы Молдавии Петр Унгурян и Николай Соболев в 1952 году решили использовать под винохранилища штольни, в которых добывали камень-известняк для строительства Кишинева. Они вместе с геологами, строителями и каменотесами больше двух месяцев объезжали районы, изучая многие штольни, и остановили свой выбор на подземных горных выработках в районе поселка Крикова.

Шахты занимали территорию 53 га, галереи были шириной от 6 до 8,5 м, а высотой – 3,5 м. Подземные ходы протянулись на 120 км и находились на глубине от 35 до 80 м. Природный известняк поддерживал круглый год постоянную температуру 12-14 градусов и влажность 97-98 %. Это были прекрасные условия для содержания вин.

В 1947 году Петр Унгурян провел первые эксперименты в криковских шахтах по закладке классических игристых вин на созревание. Его проект по использованию штолен с убедительными аргументами и расчетами, представленный руководству республики и в Москве, был одобрен и включен в план восстановления виноградарства и виноделия Молдовы. В феврале 1952 года Совет министров СССР решил построить на базе криковских каменоломен завод шампанских вин производственной мощностью 4 млн бутылок шампанского в год. Так было основано криковское винохранилище, в его штат входило 11 сотрудников. В первые 10 бутов залили вино на выдержку – это было «Алиготе».

Виноградники Крикова

Дороги к Криковским подвалам строились прямыми, дабы дорогого гостя не укачало в пути

Криковская энотека берет свое начало с коллекции вин Германа Геринга, так называемого нациста №2, который разбирался в живописи, предпочитал дорогие часы, любил красивых женщин и знал толк в хороших винах. Его изумительная коллекция оказалась военным трофеем Красной Армии. По одной из версий часть ее в 1947 году были отдана Молдове как возмещение потерь, понесенных в годы войны. По другой – вино было вывезено из Москвы тогдашним министром сельского хозяйства Иваном Александровичем Бенедиктовым и распределено между виноделами Крыма и Молдовы (нам досталась большая часть) с целью спасти тающие на глазах остатки коллекции.

То, что криковские подвалы одно из самых крупных в мире винохранилищ, само собой разумеется. И о том, что здесь, на территории бывших штолен, в прошлом заключенные добывали известняк – известно всем. И не тайна вовсе, что сейчас помимо самого хранилища здесь расположена подземная фабрика шампанского, исследовательские лаборатории, а также уникальная коллекция вин. Специалисты утверждают, что каждый год пребывания в энотеке Крикова увеличивает стоимость бутылки вина на 30%. Аналитики полагают, что если всё это продать, то вырученные деньги составят примерно один государственный бюджет Молдовы. Но ни специалисты, ни аналитики, не говоря уж о простых молдавских и иностранных гражданах, не догадываются о существовании иных занимательных фактов, хранимых криковскими подземными сводами.

Здесь, под землей переплетается около 400 километров штолен, которые проходят не только сквозь весь криковский городок, но достигают даже столицы. Если быть точными, подземные ходы заканчиваются в области «Детского мира» на ул. Пушкина (ныне торговый центр GEMENI). На криковские штольни возлагалась еще одна функция – их планировали использовать в качестве бомбоубежища в случае ядерной атаки. Ориентировочно подвалы могли укрыть около ста тысяч человек. Для подобных экстренных случаев здесь в течение долгих лет хранилась провизия – своеобразный национальный НЗ, который существует и по сей день.

Погреба изначально планировались с целью принятия высокопоставленных гостей. И можно заметить, что дорога в Криково (как и дорога из аэропорта) идеально прямая – практически без поворотов (всего два). Объяснение этому факту просто: подвалы оборудовались в брежневские времена, а дороги заботливо строились прямыми, дабы дорогого гостя не укачало в пути.

Вход в молдавскую жемчужину виноделия

Подарок от Голды Меир

Как и в каждом городе, в криковских подвалах есть свои улицы, проспекты, площади, дорожные знаки. И каждая улица называется по названию вина, которое хранится на ней: улицы «Кодру», «Каберне», «Совиньон», «Шардоне», «Пино»... 120 километров подземных улиц. Есть в Крикова республиканская коллекция, которая насчитывает более миллиона бутылок старых коллекционных вин. Конечно, это большей частью криковские вина, но есть вина и из многих стран мира, включая и коллекцию Геринга.

Уникальными условиями и услугами столь знаменитого винного депозитария пользуются и просто ценители хороших вин. Так, один иностранец заложил в криковские подвалы сотню бутылок по случаю появления на свет сына. Теперь каждый год он забирает и откупоривает по одной из них на очередной день рождения наследника.

«Cricova» - единственное предприятие в Молдове, которое производит игристое вино так, как его готовил монах-винодел Пьер Периньон - это сложный и тонкий процесс, путем вторичного брожения в бутылке и последующей выдержкой не менее 1 года.

Стоимость коллекционных вин не определяется их возрастом, а определяется количеством таких бутылок в мире, это уникальные экспонаты. Например, ликер «Иан Бехер» 1902 года или единственная в мире хрустальная бутылка красного «Пасхального Иерусалимского», которую подарили на открытие криковских подвалов от лица уроженки Киева Голды Меир, впоследствии ставшей премьер-министром Израиля.

Не менее занятная история связана с ликером. В 1965 году, в период потепления отношений между Америкой и СССР, в Молдову в составе американской делегации приехал потомок Бехера. Оказавшись в подвалах и обнаружив вино, произведенное его предками, ему захотелось приобрести этот экземпляр. В те советские времена он был готов заплатить за бутылку около 100 тысяч долларов. Хранители энотеки не стали «разбазаривать» национальное достояние, поэтому бутылка и по сей день находится в коллекции Крикова.

Знаменитое "Пасхальное иерусалимское"

Жена Бориса Ельцина была категорически против экскурсии в подвалах

Уникальность криковских подвалов заключается еще и в расположенных под землей пяти дегустационных залах, которые объединены в единый комплекс. Среди них есть такие «тематические» декоры как: «Морское дно», «Каминный зал», «Президентский зал», «Европейский зал». Это место проведения разнообразных национальных и международных дегустаций, официальных встреч на высоком уровне.

Посещения винных погребов не миновал ни один президент, посетивший молдавские края, включая такие личности как Мао Цзе Дун, Ким Ир Сен, Жак Ширак. Вино из криковской коллекции дегустировали практически все высокопоставленные особы, ха исключением Бориса Ельцина, супруга которого была категорически против экскурсии.

В 2002 году криковские подвалы были удостоены самой высокой государственной награды «Орден Республики» и официально объявлены «объектом национального и культурного достояния Республики Молдовы.

Артисты российского шоу-бизнеса Николай Басков и Стас Михайлов в криковских подвалах

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