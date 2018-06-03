Выборы мэра Кишинева 2018: Кто победит во втором туре – социалист Ион Чебан или проевропеец Андрей Нэстасе

В воскресенье, 3 июня, состоятся выборы мэра Кишинева 2018. Речь идет о втором туре, в который вышли социалист Ион Чебан и лидер платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе. Первый по итогам голосования, состоявшегося 23 мая, набрал 40,53% голосов избирателей, в то время как его оппонент 31,78%.

Победит во втором туре тот кандидат, что наберет наибольшее количество голосов. Кроме того, не будет действовать порог явки.

Для голосования было напечатано 634 547 бюллетеней, из них 408 080 на государственном языке, еще 226 467 – на русском. Это обошлось в 106 603 лея.

Избирательные участки открываются в 7.00, прекратится голосование в 21.00.

Заметим, что Кишинев выбирает мэра всего на год – новые выборы (всеобщие) состоятся в 2019 году. Голосование проходит на фоне недовольства населением повышением цен на топливо. В субботу в Кишиневе состоялась акция протеста автомобилистов, при том что за несколько дней до этого НАРЭ передумало повышать стоимость топлива.

ИГОРЬ КРУДУ