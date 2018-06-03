Большая свадьба в Кишиневе: Сильвия Раду женила своего старшего сына

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Невестка бывшего кандидата на пост мэра — Корина — изучает стоматологию в Яссах.
Сильвия Раду, возглавлявшая примэрию Кишинева и боровшаяся на выборах за пост мэра, но сошедшая с гонки в ходе первого голосования, женила своего сына Овидиу. Громкая свадьба началась вчера, а завершилась уже сегодня ночью.
Как сообщает портал SHOK.md, информацией о свадьбе и фотографиями поделился бывший советник Сильвии Раду Михаил Багас.
Судя по фотографии с женихом, которую Михаил Багач опубликовал в соцсетях, торжество проходило в роскошном, пятизвездочном отеле Prezident Hotel Resort в Кишиневе.
Невесткой Сильвии Раду, которая считается теперь «соакра маре» («большая свекровь», мама жениха), стала Корина, уроженка Кишинева. В настоящее время девушка обучается стоматологии в Яссах, в Румынии.
Овидиу и Корина вступили в брак еще в декабре 2017-го. А свадьбу сыграли 1 июня, в День защиты детей.
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