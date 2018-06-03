Кишинёв выбирает себе примара

В муниципии Кишинёв проходит второй тур новых местных выборов. Борьба за пост примара идёт между Ионом Чебаном, кандидатом от Партии социалистов, и Андреем Нэстасе, кандидатом от политической партии Платформа „Достоинство и правда”. Избирательные участки будут открыты с 07.00 до 21.00, передаёт IPN.

Для процесса голосования было напечатано 634 547 бюллетеней, в том числе 408 080 – на румынском языке. Во втором туре отсутствует уровень явки, обязательный для признания выборов состоявшимися. Избранным будет объявлен кандидат, получивший наибольшее количество голосов в свою поддержку.

Избиратель должен прийти на избирательный участок с удостоверением личности и вкладышем к нему, в котором указано место его жительства или прописки. Те, у кого нет действующего удостоверения личности, могут запросить временное в кишинёвских филиалах Агентства публичных услуг, которые в воскресенье будут открыты с 7.00 до 21.00.

Те, кто по состоянию здоровья или в силу других уважительных причин не может прийти на избирательный участок, имеют возможность проголосовать по месту пребывания. В день голосования запросы на предоставление переносной избирательной урны можно подавать в письменной форме до 15.00, с обязательным предъявлением медицинской справки.

За ходом выборов следят отечественные наблюдатели, делегированные Promo-LEX на все открывшиеся избирательные участки, а также зарубежные наблюдатели.

В первом туре выборов, состоявшемся 20 мая, в Кишинёве проголосовало более 225 тысяч избирателей, явка составила 35,53%. Ни один из кандидатов не набрал 50%+1 голос, чтобы стать победителем. Во второй тур вышли первые два кандидата с наибольшим количеством набранных голосов.

Срок полномочий того кандидата, который сегодня будет избран примаром, продлится один год, до всеобщих местных выборов 2019 года.