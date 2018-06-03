К 13.00 количество проголосовавших в Кишинёве достигло 116 тысяч

Более 13 тысяч жителей муниципия Кишинёв воспользовались своим правом голоса к 13.00, что составляет 18,4% от числа лиц, включённых в списки избирателей, передаёт IPN.

Наиболее активны избиратели в возрасте от 56 до 70 лет – их доля составляет 31,95%, далее следуют избиратели в возрасте 71 года и старше – 31,64%. Среди жителей пригородов наиболее активны избиратели из города Кодру. Самая низкая явка зафиксирована в Бэчое, где проголосовали чуть более 10% избирателей.

На брифинге для прессы зампредседателя Избирательного совета Кишинёвского избирательного округа Инна Бабин прокомментировала информацию, появившуюся в связи с голосованием по месту пребывания. Ходили слухи, что на участке №229 сегодня было подано 17 заявок на предоставление переносной урны для голосования, но, по словам Инны Бабин, эта информация не соответствует действительности. Согласно реестру, заявки поступили 30 и 31 мая. Также ходили слухи, что на избирательном участке №220 таких заявок было 23, однако дополнительная проверка показала, что 16 из них недействительны, потому что они были поданы лицом, не имеющим соответствующих полномочий. Поэтому члены избирательного бюро не будут выезжать с переносной урной в связи с этими 16 заявками.

В первом туре, состоявшемся 20 мая, к 13.00 проголосовали свыше 100 тысяч жителей муниципия Кишинёв.

Во втором туре отсутствует уровень явки, обязательный для признания выборов состоявшимися. Избранным будет объявлен кандидат, получивший наибольшее количество голосов в свою поддержку. Срок полномочий того кандидата, который сегодня будет избран примаром, составит один год, до всеобщих местных выборов 2019 года.