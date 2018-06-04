Выборы мэра Кишинева 2018 выиграл Андрей Нэстасе

Состоялись выборы мэра Кишинева 2018 – лидер Платформы "Достоинство и правда" одержал победу над Ионом Чебаном

В воскресенье, 3 июня, состоялись выборы мэра Кишинева 2018. Речь идет о втором туре, в котором участвовали социалист Ион Чебан и единый кандидат от Платформы «Достоинство и правда», партии «Действие и солидарность» и ЛДПМ Андрей Нэстасе.

Победу одержал Андрей Нэстасе – он набрал наибольшее количество голосов избирателей. Именно он будет руководить городом до 2019 года – года, когда в стране состоятся всеобщие местные выборы.

Избирательные участки были открыты с 7.00 до 21.00. В выборах приняли участие 248 674 избирателя. Явка составила 39,12%.

ПАВЕЛ МУНТЯН