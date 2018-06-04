На выборах генерального примара победил кандидат, в чьем активе была только борьба с Плахотнюком

Подведены предварительные итоги выборов генерального примара муниципия Кишинев.

За кандидата Партии социалистов Иона Чебана проголосовали около 48 процентов избирателей, а за кандидата ПДП Андрея Нэстасе - около 52 процентов.

Таким образом, лидирует Андрей Нэстасе. Если результаты выборов будут утверждены, он будет занимать пост генерального примара столицы в течение года, до следующих местных выборов.

Ион Чебан на пресс-конференции поблагодарил своих избирателей за поддержку. Он сказал, что уважает выбор кишиневцев, и поздравил своего оппонента. Чебан сообщил, что поддержит все инициативы Нэстасе, которые пойдут на благо кишиневцев.

Основатель и лидер Платформы достоинства и правды Андрей Нэстасе родился 6 августа 1975 года в селе Мындрешть Теленештского района.

В 1982-1992 годах учился в школе Мындрешть, с 1992 по 1993 год - на историко-географическом факультете университета Штефана чел Маре в Сучаве, Румыния, а с 1993 по 1997 год - на юридическом факультете университета имени Иоанна Кузы в Яссах, Румыния.

В 1997-2000 годах работал прокурором, в 2002 году получил лицензию адвоката. В начале 2015 года основал Платформу достоинства и правды, был одним из лидеров протестов 2015-2016 годов.

В декабре 2015 года вместе с частью членов ПДП присоединился к Партии «Народная сила», которая была переименована в партию «Платформа достоинства и правды». Избран председателем партии.

Андрей Нэстасе женат, имеет троих детей. Его брат Василий Нэстасе является журналистом и бывшим депутатом парламента Молдовы первого созыва, подписавшим декларацию независимости Республики Молдова.

Явка избирателей стала самой низкой за всю историю местных выборов в Республике Молдова - 39,12 процента. Наиболее активными на выборах генерального примара оказались избиратели старше 71 года – около 47 процентов, избиратели в возрасте 56-70 лет – 42 процентов.

В пригородах самыми активными оказались избиратели в Тогатине – 28 процентов. Самая низкая посещаемость оказалась в селе Бэчой - около 17 процентов избирателей.

В столице наибольшую активность продемонстрировали избиратели Рышкановки, далее следуют, в порядке убывания, избиратели из сектора Центр, Ботаника, Буюкань и Чокана.