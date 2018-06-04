Заявления Иона Чебана после оглашения предварительных результатов выборов

Кандидат от ПСРМ на пост мэра столицы прокомментировал предварительные результаты выборов. Ион Чебан заявил, что благодарен, всем, кто выразил ему доверие своим голосом. Также он выразил благодарность своей семье за поддержку и команде, которая работала с ним на протяжении избирательной кампании.

Он заявил, что выбор кишинёвцев был обусловлен геополитикой.

Также Ион Чебан поздравил Андрея Нэстасе с победой. Кандидат от ПСРМ пообещал, что останется в мэрии и поддержет любое решение, которое направлено на благо столицы.

Напомним, по предварительным итогам выборов мэром Кишинёва станет Андрей Нэстасе. Кандидат от партии Достоинство и правда лидирует с отрывом около 4%. Примерная разница между ним и Ионом Чебаном составила 10 тысяч голосов.