Чебан по итогам выборов обратился к Нэстасе: в 8 утра буду ждать в примэрии, не опаздывайте

После оглашения предварительных результатов голосования на должность генпримара Кишинева кандидат Партии социалистов провел пресс-конференцию.

Ион Чебан поблагодарил всех жителей столицы, которые приняли участие в выборах. Особенную благодарность он сказал тем, кто доверили свои голоса ему. Отдельное спасибо кандидат ПСРМ адресовал членам своей команды и своей семье.

Социалист отметил, что и в этот раз голосование в Кишиневе было больше политическим и геополитическим. В то время, по его словам, в столице много реальных проблем, которые необходимо решать. Он поздравил Андрея Нэстасе с победой на выборах и сообщил, что каждый день будет ждать его в примэрии, начиная с 8 утра.

- Я останусь рядом с кишиневцами, продолжу деятельность в Мунсовете, и мы готовы поддерживать проекты экономического и социального характера на благо кишиневцев, как делали это и раньше. Хочу сказать господину Нэстасе, что каждый день буду ждать его в примэрии, начиная с 8 утра, надеюсь, что он не опаздывает. Посмотрим, как изменится ситуация в Кишиневе в ближайший период времени. Более того, не исключаю, что через год мы вновь увидимся на следующих выборах. Поздравляю всех кишиневцев с новым избранным генеральным примаром столицы, - заявил Ион Чебан.

По итогам подсчета 99,35% голосов Андрей Нэстасе получил большинство - за него проголосовали 128 669 избирателей, что составило 52,58% голосов.

За Иона Чебана отдали голоса 116 024 избирателей, что составило 47,42%.