На выборах мэра Кишинева 2018 проигравшими оказались только его жители

Парадоксально, но оказалось совершенно неважным, кто именно стал победителем на этих муниципальных выборах.

Как говаривал герой «Мимино», я вам один важный вещь скажу, но только вы не обижайтесь. В общем-то, совершенно неважно, кто победил на выборах мэра Кишинева и сядет в кресло градоначальника! Ну, совершенно неважно! Потому что рулить Кишиневом победитель будет около года. Что он успеет за это время? Ровным счетом, ничего! Тем более, учитывая, что у Андрея Нэстасе нет ни управленческого опыта, ни команды, поддержки от муниципального совета тоже ждать не придется... В общем, не кресло, а раскаленная сковорода! Нос расшибить, как нечего делать и дискредитировать себя как управленца и политика... Кишиневский избиратель тоже хорош! Хотел хозяина в городе, а выбрал кого угодно, но только не хозяина...

Уникальные у нас получились нынешние мэрские выборы. Они ни в коем разе не были цельными, а такие — пристрелочные, этакая разминка перед парламентскими. Сами кандидаты тоже хороши. Много всего яркого и красочного говорили о Кишиневе, но в голове держали именно осенние выборы, выборы в парламент. И это все прекрасно понимали — и сами кандидаты, и их избиратели.

Вот скажи мне, дорогой кишиневский избиратель, ты внимательно ознакомился с программами обоих кандидатов? Бьюсь об заклад, что нет. Потому что победу одержали не предвыборные программы, не идеи, а вектор, геополитический вектор! Вот увидите, что утром в понедельник победа Андрея Нэстасе будет подаваться именно под этим соусом, как победа проевропейских сил над «рукой Москвы» или, как не очень изящно выразился вчера после голосования Дорин Киртоакэ, победа над «российским империализмом».

В общем, ни победивших, ни проигравших нет. Хотя не так. В проигрыше останутся только жители нашего славного когда-то города. Потому что, как минимум, еще год Кишинев останется без настоящего хозяина, в эдаком безвременье и безвластье. Можете со мной не соглашаться, но я так думаю, как говорил все тот же незабвенный Рубен Хачикян из солнечного Дилижана...

О том, как проходили выборы мэра Кишинева 2018 и об их результатах, вы можете узнать из нашей онлайн-трансляции. Победил на выборах Андрей Нэстасе.

ЛЕОНИД РЯБКОВ