Юрий Рошка: Власти Молдовы предлагали мне автомобиль, хлебные должности мне и моим детям, чтобы я пошел на сотрудничество

Известный политик, а ныне журналист и издатель ответил через «Комсомолку» на обвинения в коррупции.

Бывшему лидеру «Народного фронта» Молдовы и экс-депутату Юрию Рошка предъявили обвинения, сообщили в Прокуратуре по борьбе с коррупцией. Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление властью с получением имущества или выгод в особо крупных размерах». Речь идет о произошедших девять лет назад событиях.

Тогда, в 2009 году, политик якобы потребовал миллион евро от бизнесмена в Молдове. В обмен на эту сумму он якобы обещал «убедить» судей принять участие в оказании влияния на судебные решения, которые позволили бы спасти бизнес предпринимателя. Вскоре после того, как Рошка потребовал миллион, он якобы получил первые две части в размере сотен тысяч евро.

- Я человек неудобный и несговорчивый, наверное, для нынешних властей. Я их критикую, начиная с 7 апреля 2009 года, - комментирует для «Комсомолки» Юрий Иванович. - И не переставал это делать ни на русском, ни на румынском языках, ни в письменном виде, ни в видеоформате, ни на телевидении. Видимо, теперь ребята пытаются каким-то образом отомстить. Есть и другая версия - злые языки утверждают, что до их ушей дошла информация о том, что я хочу запустить огромный политический проект в июне или июле сего года (смеется). И, чтобы помешать этому, пытаются мне такую подножку поставить.

- А вы собираетесь запускать какой-либо политический проект?

- Никакого проекта не было и нет. Я занимаюсь, как вам известно, журналистикой, переводами, издательской деятельностью, свои книги публикую, своих друзей из России и Западной Европы. Это моя работа как издателя, переводчика и журналиста. И иных намерений не было. Это с одной стороны. С другой — может быть, попытки приблизить меня к власти их немного разочаровали, потому что я никогда не соглашался на сотрудничество с ними. А у этих ребят не бывает просто человеческих отношений: либо ты — их слуга, либо ты — их враг. А я довольно такой шумный голос в нашем обществе.

- Раз были попытки сблизить вас с властью, значит, вам предлагали высокие должности, заманчивые перспективы...

- Должности и разные ценные подарки предлагали. Машину, еще что-то. Спрашивали, где сын и дочь работают, сколько получают, может, что-то надо... Как обычно это делается. Ну, я уже говорил, что это четвертая попытка привлечь меня к ответственности в качестве обвиняемого за последние четыре года. У них это не получилось, я, конечно, подсуетился, чтобы они успокоились. Я не исключаю того факта, что сейчас есть фактор влияния западной стороны. Всем известно, что я являюсь довольно жестким критиком так называемой европейской интеграции и американской колонизации.

ЛЕОНИД РЯБКОВ