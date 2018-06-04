Граница патриотизма. Где у гагаузов заканчивается уважение к себе и начинается любовь к России?

28 мая в Комрате открыли гранитную стелу в честь ветеранов пограничников. Эта новость имела все шансы остаться рядовым событием регионального масштаба, если бы не разразившийся скандал. Оказалось, что на плите выгравированы контуры границ не Республики Молдова, а другой страны, а на церемонии открытия постамента рядом с молдавским государственным флагом развевалось знамя чужих пограничных войск. Если у представителей молдавских властей этот случай вызвал негодование, то гагаузские чиновники отреагировали равнодушием.

Молдавский патриотизм на фоне российской карты

На церемонии открытия собрались несколько сотен жителей, в основном ветеранов пограничной службы, а также башкан Гагаузии Ирина Влах, спикер Народного собрания Владимир Кысса, примар Комрата Сергей Анастасов и другие местные политики. Чиновники в своих выступлениях говорили о независимости Молдовы и о важности охраны национальных границ, однако, когда присутствовавшие смогли детально рассмотреть памятник, обнаружилось, что на нём изображена карта Российской Федерации с надписью «Государственная граница священна и неприкосновенна».

Каких-либо намёков на молдавские государственные символы на памятнике не было. О том, что это мероприятие имеет какое-то отношение к молдавским ветеранам пограничной службы говорило лишь развевавшееся на флагштоке знамя пограничной полиции Молдовы. Однако под ним развивалось ещё одно знамя, которое с помощью интернета легко идентифицировать как флаг российских пограничных войск. В сочетании с картой это наверняка бы заставило человека со стороны усомниться, действительно ли всё это происходило в Молдове.

Ни один из чиновников в ходе церемонии не стал комментировать или как то обращать внимание на особенности памятника. Позже, в интервью местным СМИ примар Комрата признает, что в таком виде стела оставаться не должна и её нужно будет переделать. При этом он уточнил, что роль примарии ограничивалась лишь выделением участка земли, а изготовлением памятника занимались другие. Башкан и спикер НСГ предпочли хранить молчание и дальше.

Нелегальный памятник

Бурную реакцию инцидент вызвал лишь среди молдавских чиновников. По словам Главы Пограничной полиции Молдовы Фредолина Лекаря, с его ведомством вопрос установки памятника никто не согласовывал.

«Нам предстоит выяснить, кто заказал этот памятник, кто его создал и почему его открыли», — рассказал Лекарь в интервью для Publika TV.

Депутат Парламента Роман Боцан в связи с инцидентом отправил на имя Министра образования, культуры и исследований РМ Моники Бабук депутатский запрос. Он попросил предоставить ему копии всех документов, необходимых при согласовании установки памятника – от обращения местных органов власти, заканчивая эскизом памятника и обоснованием необходимости его установки в общественном месте.

Но, как оказалось, предусмотренной законодательством процедуры гагаузские власти не соблюли и с Министерством этот вопрос так же никто не согласовывал. Фактически, памятник установили нелегально и он не находится под охраной государства со всеми вытекающими последствиями, вплоть до возможности его демонтажа.

Виноват Google

Впрочем, кто ответственен за создание «загадочного» памятника – не секрет. Стела была изготовлена и установлена по инициативе общественной организации «Пограничник». Её руководитель, Иван Кысса признался журналистам, что карта России на стеле – ошибка, и что вместо неё должны была быть карта СССР.

Задумка авторов была в том, чтобы объединить пограничников всех поколений, большинство из которых всё-таки служили во времена Советского союза и охраняли советскую границу, в том числе молдавские рубежи. Но непосредственно изготовители постамента ошиблись.

«Я им объяснил конкретно, заходите в интернет, пишете «Контур карты Советского Союза и всё». Я не говорил о России», – отметил Кысса.

Если, как выясняется, единственным экспертом в процессе работы над произведением был поисковик Google, то это однозначно история о безответственности профильных гагаузских чиновников, которые не контролировали этот вопрос и позволили произойти всему тому, что произошло. Но всё-таки это история и о кое-чём другом.

Патриотизм самоотрицания

Скандал с памятником стал тестом на уважение национальных государственных символов Молдовы. Можно с пониманием отнестись к ностальгической концепции постамента с советской символикой. Но отсутствие даже сдержанной реакции первых лиц автономии на допущенную ошибку с картой и на присутствие на церемонии символики войск другой страны вызывает вопросы.

Это история и о загадочном гагаузском патриотизме, который часто приобретает росийско-советский оттенок. Ведь представить такую ошибку в Молдове где-либо кроме Гагаузии можно с трудом. Так же с трудом можно представить, чтобы где-нибудь в Молдове отмечали бы День России с таким размахом, как это происходит в Гагаузии. В прошлом году масштаб этого события в Комрате на порядок превзошёл не только День независимости Молдовы, но и день образования самой Гагаузии.

С трудом можно представить, чтобы какой-то районный совет в Молдове отказался учреждать День памяти жертв голода 1946-47 годов под предлогом, что в этом усмотрят «русофобию». В Гагаузии, где в годы голода погибло около трети населения, подобные виртуальные аргументы возобладали.

Депутат Народного собрания Екатерина Жекова после скандала с памятником тоже задалась вопросом, специально ли была нарисована злополучная карта России?

«Благородное дело начали, а получилось, по-черномырдински - "как всегда". Ляп или умысел?», - написала она в социальных сетях.

Для умысла это было бы слишком провокационно, и, по-видимому, мы были свидетелями всё-таки ошибки. Но проблема в том, что подобные ошибки являются системными для гагаузов. Сами же жители автономии, по крайней мере, многие из них не считают такого рода инциденты чем-то из ряда вон выходящим, и даже воспринимают как нечто характерное для себя. Однако попытки построить на таких элементах гагаузское восприятие политической действительности, равно как и своей истории, может привести к появлению опасной идеологической химеры – идеологии национального самоуничтожения и национального самоотрицания гагаузского народа. Риск собственно в том, что гагаузы могут стать преданными адептами этих идей, не замечая, что в их основе лежат чужие национальные интересы.

Вячеслав Крачун