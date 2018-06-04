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Общество
Позорное место: молдавские дороги оказались одними из самых ужасных в мире
04.06.2018

Молдавские автомобильные дороги эксперты назвали одними из худших в мире.

Эксперты Всемирного экономического форума составили рейтинг стран по качеству дорог. Специалисты  присвоили 137 странам от 1 до 7 баллов "качества дорог", где наивысший балл означает лучшее состояние и уровень развития дорожной инфраструктуры.

Молдова оказалась в настоящем «заповеднике» плохих дорог, хуже которых трудно найти во всем мире. Нашу страну эксперты поставили на 128 место с 2,5 баллами. У соседей положение не лучше. Украина получила 130 место, а Румыния – 120 место, оказавшись страной с самыми плохими дорогами в ЕС. В рейтинге Молдова оказалась в компании таких африканских стран как Нигерия (127 место) и Мозамбик (129 место).

Россия заняла в рейтинге 114-е место. Эксперты отметили, что качество дорог в ней в последний год улучшилось. Из стран бывшего СССР эксперты посчитали лучшими дороги в Азербайджане - 36 место. Первые строчки в рейтинге заняли Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Швейцария, Гонконг и Нидерланды. Самые ужасные дороги были обнаружены в Мавритании.


 
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