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Общество
Окончательное уничтожение реки Реут совершат жители Молдовы этим летом
04.06.2018

Бесконтрольный забор воды на орошение и строительство рыбозаградительных сооружений уничтожат реку Реут уже этим летом.

К концу августа река Реут, на которой находятся такие города как Бельцы и Флорешты, полностью пересохнет. К таким выводам пришли экологи после экспедиции вдоль реки.

Когда-то Реут был полноводной рекой, в 1954 году на реке даже построили первую ГЭС в Молдове. Но сейчас от былого великолепия мало что осталось. И причиной этого стала не столько череда жарких и засушливых рек, сколько деятельность человека. Эксперты выделяют два главных фактора, угрожающих реке.

- В реке очень мало воды из-за того, что на ней строится большое количество незаконных заграждений, которые мешают нересту рыбы, происходит заиливание реки. Кроме того, по длине русла крестьяне копают себе отводы, чтобы собирать воду с Реута, для поливки садов и огородов. В этих маленьких озерцах в жару испарение воды происходит гораздо быстрее, чем в самом Реуте. И в реку возвращается крайне мало воды, - рассказал КП-Молдова соучредитель общественной организации «Вииторул Верде» Владимир Парнов.

Местные жители зимой вбивают в русло реки бревна и натягивают между ними сети. Это приводит к массовой гибели рыбы и засорению русла реки. У каждого такого «забора» скапливаются груды мусора, которые по весне препятствуют самоочищению реки и замедляют течение.

- Если мы не хотим ее потерять, то необходимо бить тревогу, обязательно надо работать с государственными органами на предмет очистки этой реки. Потому что никто ничего не делает - ни экологическая инспекция, ни «Апеле Молдовей». А местные жители ловят рыбу при помощи этих заборов, тем самым нанося огромный ущерб экологии. Если ситуация не изменится, то мы потерям реку Реут полностью и навсегда! Каждый год в Молдове бывают засуха, и мы ожидаем, что река просто пересохнет во многих местах, не будет течения и река полностью высохнет в течение лета, и мы останемся без Реута! Мы вообще можем остаться без рек внутри страны! – считает Парнов.


 
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