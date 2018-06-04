Наталья Давидович: «Люди просят меня не бросать затею с литературными вечерами в Кишиневе.

Известная телеведущая в откровенном интервью «Комсомолке» рассказала о том, как отказалась от карьеры на самом ее пике, ради семейного счастья и радости, которую получает сейчас от жизни, и щедро делится ею с другими.

Кишиневцам этого не хватало долгие годы — особенных душевных вечеров, где можно встретить единомышленников, разделить с ними чувства и эмоции, получить заряд радости и счастья! Поэтому, когда Наталья Давидович сделала такой подарок городу, желающих посетить литературный вечер по рассказам О. Генри оказалось больше, чем мог вместить зал. Нашлись дополнительные стулья, зал ликовал, и слова благодарности позже заполнили ленту Фэйсбука. О том, как готовилось это необычное мероприятие, как возникла и реализовалась эта идея, а также о том, как сбываются мечты и что для этого нужно, мы говорили с известной телеведущей Натальей Давидович.

Начну издалека. Ты была одной из самых известных телеведущих нашей страны, потом возглавила один из молдавских телеканалов. И вдруг исчезла! Как это случилось?

Это было мое осознанное решение - уйти. Я этого захотела, и это случилось. Решила, что пора остановиться, что больше не хочу иметь с этим дело.

У тебя были идеи, чем заниматься дальше?

Нет, никаких идей у меня не было. Я просто понимала, что загнала себя, что нахожусь в тупике, что мне плохо — морально и физически. Чувствовала, что как загнанная лошадь бегу по кругу, хочу вырваться из него, но не знаю как и куда. Живя в таком ритме, было невозможно понять, чем еще я могла бы заняться. И я интуитивно почувствовала, что должна остановиться, закрыть эту дверь, чтобы открылась другая.

Ты это сделала и как изменилась твоя жизнь?

У меня появилась возможность укрыться от всего мира в моем доме, который я люблю всем сердцем, где мне так хорошо и уютно, и дать себе возможность успокоиться, привести в порядок мысли и чувства, здоровье. Мне нужно было уединиться. Нужно было время, чтобы разобраться со своими желаниями. Я замкнулась, перестала активничать в соцсетях, ходить на тусовки. И когда я покончила со своей публичностью, наступило счастье.

Я испытала радость и удовлетворение. Поначалу меня даже захлестнула эйфория, но стало ясно, что так тоже нельзя, эйфория - обратная сторона депрессии, другая крайность. Раскачиваться на этих качелях непозволительно, это ведет к саморазрушению. Поэтому мне понадобилось еще какое-то время, чтобы прийти к равновесию и внутреннему покою.

Я очень сильно изменилась за эти два с половиной года. Сегодня я другой человек. Я стала свободнее, спокойнее, у меня появилось время на себя, семью, дом. Занялась любимыми делами, которые много лет откладывала, потому что не хватало времени и сил. Стала ходить пешком. Это такое удовольствие! Я больше не работаю «в ящике» и «ящик» не смотрю. В нашем доме телевизор включается раз в неделю, когда мой любимый человек - заядлый формулист, смотрит гонку. Раньше я начинала и заканчивала свой день телевизором. Не пропускала новости и ни одной политической или аналитической программы. В таком режиме я жила много лет. Сейчас я новости не смотрю. Совсем.

Что теперь служит для тебя источником информации?

Интернет. Причем очень избирательно. От начала до конца читаю только статьи по темам, которые интересуют меня лично. Остальные новости читаю по заголовкам. Я так много лет провела в этой системе, что для меня вполне достаточно этого, чтобы не выпадать из контекста.

Кстати, мое расставание с телевизором случилось неосознанно. Я очень люблю свою квартиру на Пушкинской горке, ее окна выходят на Благовещенскую церковь, ту самую, в которую ходил Пушкин, когда жил в Кишиневе. И вот я поймала себя на мысли, что утром захожу на кухню, готовлю завтрак, смотрю на церковь, думаю о чём-то ... а телек молчит. Я осознала это спустя недели две, наверное. Поняла, что отвалилась многолетняя привычка запускать эту шарманку с самого утра. И что без нее мне лучше, легче, спокойнее. И радостнее.

Может, радость больше была связана с изменениями в личной жизни?

С личной жизнью это связано, конечно. Но в обратном порядке. Сначала я попрощалась с прошлой жизнью, с карьерой, разобралась со своими мыслями и чувствами, а потом наладилось остальное. Я даже не уверена, что если бы продолжала работать, как прежде, моя личная жизнь сложилась бы так, как она сложилась. Я понимаю, что все это пришло благодаря тому, что я сделала тот шаг - закрыла дверь. Появились новые люди, радости, любовь.

Ты в принципе умеешь закрывать двери?

Да. Я бесконечно сомневающийся, рефлексирующий человек, но я человек действия. Я делаю, потом могу сомневаться, переживать, думать, правильно ли я сделала, но прежде делаю. Всякий раз я с легкостью уходила с работы, спокойно и осознанно. С разных телеканалов, по разным причинам, но всегда спокойно и даже с облегчением. У меня была уверенность, что мое меня найдет.

С чем тебе тяжело расставаться?

С друзьями, близкими, образом жизни. Я понимаю, что в угоду амбициям не готова расстаться со своим теперешним жизненным укладом, с тем, что могу утром приготовить завтрак для своей семьи, проводить сына в школу. Раньше у меня была бесконечная работа, в кадре и за кадром, вечерние эфиры, планёрки. Я приходила домой, когда мои дети уже спали, а просыпалась, когда они уже были в школе. Когда случилось так, что у меня появилась возможность будить младшенького по утрам, мой ребенок спустя неделю спросил: «Мама, а ты завтра тоже встанешь, чтобы меня проводить?» Для него это было непривычно, удивительно даже. И радостно.

А новое легко принимаешь?

Да, очень легко. Я человек, который живет с широко распахнутыми глазами.

На сцене я все равно не смогла сдержаться, и мы плакали вместе со всем зрительным залом

«Я ждала какого-то знака, пинка из пространства. И он случился»

И вот тебе в голову пришла идея о литературных вечерах... Как это произошло?

Я очень давно о чем-то таком мечтала. Понимала, что дальше в жизни я должна заниматься только тем, что приносит мне радость. Мне ведь и работа на телевидении нравилась в определенный период жизни, но наступил момент, когда я стала этим тяготиться. Получив передышку, я поняла, что наступил период, когда я больше не могу предавать себя и заниматься чем-то только ради денег. Я должна делать то, что поможет мне расправить крылья. И тогда придет и удовлетворение, и деньги, и все другие блага, которые нужны человеку, чтобы чувствовать себя свободным и счастливым.

В моей голове роились разные мысли. И один мудрый человек посоветовал мне оттолкнуться от того, чем я люблю заниматься больше всего в жизни. А я с детства люблю читать и готовить. Друзья говорили мне: «Тебе надо открыть своё кафе». Постепенно эта идея обросла подробностями, и я стала мечтать о литературном кафе, где можно было бы устраивать посиделки с чтениями, литературные вечера.

Мы обсуждали это с ребятами на литературном кружке, который нас объединяет. Думали, с чего начать? Может, с передачи на радио.

Я ждала какого-то знака, пинка из пространства. И он случился. В Кишинев с гастролями приехал писатель Александр Цыпкин. Женя Поляков, руководитель Ассоциации интеллектуальных игр, предложил мне почитать его рассказы со сцены. Мы поговорили с Александром по телефону, и он прислал мне два рассказа. Я прочитала их, а заодно и все остальные, и поняла, что хочу читать «Кавычки».

Саша взял паузу. Я была готова к сложному разговору — рассказы Цыпкина читают Хабенский, Козловский, Дапкунайте, Анна Михалкова, а тут, значит, такая Наталья из Кишинева сказала: «Хочу «Кавычки»». Он перезвонил мне через какое-то время и сказал: «Значит, так. Вообще-то, этот рассказ со сцены не читает никто, кроме меня и Хабенского. У меня с ним джентльменское соглашение. Но если так хочешь, то ок, послушаю тебя на репетиции. Если мне понравится — будешь читать, если нет — без обид». Я согласилась, конечно. Он прилетел в Кишинев, я прочитала, и ему понравилось.

Как ты репетировала?

Перед зеркалом. На репетиции, когда он прилетел, говорю: «Саша, есть одна проблема. Я еще ни разу не дочитала «Кавычки» до конца. С середины начинаю рыдать и все, приехали». Он такой: «Так это же классно, эмоции, давай!» А я ему: «Ты не понимаешь! Я же не профессиональная актриса. Это у них там - дошла до нужного момента, пустила слезу, выдержала паузу, вдохнула поглубже, и поехала дальше, как трамвай по рельсам. А у меня же всё по-настоящему: слёзы, спазм в горле и невозможность вымолвить ни слова».

В общем, я как-то, с комом в горле дочитала. Саша сказал: «Классно!». Но на сцене я все равно не смогла сдержаться, и мы плакали вместе со всем зрительным залом.

А во второй раз Цыпкин приехал уже по твоей инициативе…

Да. Зал, в котором он выступал первый раз, был маленький, это был такой междусобойчик. Но людям очень понравилось, и они просили продолжения. Тут я поняла, что вот он, знак, которого я так ждала. Пришло понимание того, как и что я должна делать. Спустя месяца три я пошла к Жене Полякову и сказала: «Ты познакомил меня с Сашей, и я предлагаю тебе сделать настоящий концерт Цыпкина в Кишиневе. В филармонии. С тобой или без тебя, но я буду это делать». Женя спросил: «Думаешь, соберем зал?» Я даже не сомневалась.

Но многие сомневались, я читала в соцсетях…

У меня была вера, что все получится. Нам помогали друзья и люди, кому оказалась близка эта идея. Профессиональные и дельные советы давал Артур Сухих, направлял, подсказывал. Ничего бы не вышло, если бы не люди, которые нас поддержали, в том числе, деньгами. Это проза жизни, но без нее никуда. Аренда зала, гонорары, отель, билеты на самолет и вся остальная логистика.

Продвигали мероприятие только в Интернете и по радио. Это было мое осознанное решение - не давать рекламу на телевидении. Наша целевая аудитория по большей части телевизор не смотрит. И мы не ошиблись - самые дорогие билеты в партере продались в первый же день.

Цыпкин приехал. Он настоял на том, чтобы я снова прочитала «Кавычки». Должен был быть еще рассказ, но мы перебирали по времени, и уже во время концерта от него пришлось отказаться. Саша сказал: «На этот раз надо прочитать по-другому. Как Хабенский, по-мужски. Никаких слез. Ты должна читать холодно и отстраненно, делай что хочешь». Я так и сделала. И на этот раз не сдержался даже мой Серёжа, который слышал этот рассказ уже 33 раза.

Всем очень понравилось. Плюс, сработала наша задумка - чтобы читали разные люди, четыре разные девушки: Елка Флиман, Юлия Панич, Джета Бурлаку и я. У каждой из нас своя аудитория. Ставка была на то, что каждая должна была привести в зал своего зрителя. Так и случилось. У нас был полный зал, ни одного свободного места.

После этого был колоссальный отклик, настоящий шквал: люди просили продолжать, говорили, что им так этого не хватало. Я поняла, что кишиневская публика готова к тому, чтобы проводить камерные мероприятия, причем необязательно для этого иметь таких хедлайнеров, как Цыпкин. У нас достаточно талантливых людей, а в мировой литературе - достаточное количество рассказов, которые можно читать со сцены и собирать единомышленников, принося радость им и себе.

Тогда ты решила провести еще один вечер, на этот раз читать рассказ О. Генри. Почему О.Генри?

Это первое, что пришло на ум. О.Генри был моим любимым писателем лет с тринадцати, моим личным антидепрессантом, который помог пережить и первую любовь, и первые разочарования. И когда я предложила почитать его рассказы Косте Старышу, Елке и Олегу Булгаку, они сходу подхватили эту идею

И опять полный зал!

Как тебе удалось привлечь членов твоей семьи к участию в реализации твоей идеи?

Мне не пришлось никого привлекать, они сами. Ведь люди, которые живут под одной крышей, - единомышленники. Вернее так: людям, семьям очень повезло, если они живут под одной крышей с единомышленниками.

А если не единомышленники?

В моей жизни так было, и я приняла решение расстаться. До определенного момента всё было замечательно: яркая любовь, многолетний брак, в котором родились прекрасные дети. Нас считали красивой и очень крепкой парой. Но потом пришло понимание, что мы идем разными дорогами, нам нравятся разные вещи, у нас разные интересы, увлечения. Я осознавала, что впереди еще долгая жизнь, и нам обоим нужно прожить ее счастливо. Мы просто обязаны. И чтобы дать другому и себе этот шанс на счастье, надо расстаться.

Уже знаешь, каким будет следующий литературный вечер?

Да, конечно. Планов громадьё. Ближайший вечер пройдет 30 июня на винарии Et Cetera. Это будет другой формат. Ингеборга Дапкунайте, Александр Цыпкин, фуршет, прекрасное вино, живое общение со звездами и музыка в исполнении группы Karafizi & The Roof. Такие вечера остаются в памяти на жизнь.

В августе планируем провести вечер по еврейским писателям. И уже есть планы на осень.

Ты когда-то говорила, что пора людям из онлайна выходить в оффлайн. На вечере это произошло. Заметила отличие между их образом в Фэйсбуке и в реальной жизни?

У меня очень хорошо развита интуиция, я чувствую людей. Мне достаточно увидеть, что постит человек на ФБ, как он пишет, и я понимаю, что это за человек. К моменту встречи, у меня уже есть сложившийся образ. И почти не было случаев, чтобы я ошиблась.

Я заметила, что на вечер пришли даже те, кто достаточно далек от литературы. Но и им понравилось.

Это правда. Такого отклика я не ожидала - люди пишут, просят не бросать наше начинание. Это очень приятно. Особенно меня порадовал комментарий Галины Каразан: «Спасибо! Было классно! Поеду к маме, заберу книги». Было очень много молодых ребят. И да, у нас уже есть постоянные зрители.

Блиц от Марселя Прустя

В каждой программе известный телеведущий Владимир Познер предлагает своим гостям блиц от французского писателя Марселя Пруста. Мне это кажется очень завлекательным. Хотелось бы и тебе задать несколько вопросов из опросника Пруста.

Ну, давай попробуем)

Какие добродетели ты ценишь больше всего?

Доброту, искренность, преданность.

К каким порокам у тебя наибольшее снисхождение?

У меня нет снисхождения к порокам, но я люблю людей, и готова многое им простить.

Что ты больше всего не любишь?

Лицемерие. Глупость, особенно в сочетании с тщеславием. Злость и агрессию.

Качество, которое больше всего ценишь в мужчине?

Великодушие. Заботу и надежность. Ум.

А в женщине?

Доброту.

Твоя главная черта?

Наверное, преданность. Ну, и перфекционизм, конечно)

Твоя идея о счастье?

Мир в душе.

О несчастье?

Болезни близких.

Где тебе хотелось бы жить?

Мне хотелось бы жить в мире, где люди искренне улыбаются друг другу, где не существует болезней, где любят младших и заботятся о старших.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ