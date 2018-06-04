Новоизбранный мэр Кишинева Андрей Нэстасе пойдет на парламентские выборы вместе с ПДС и ЛДПМ

А Майя Санду "будет за ним присматривать"

Новый мэр Кишинёва Андрей Нэстасе заявляет, что пойдёт на парламентские выборы вместе с ПДС и ЛДПМ, в соответствии с соглашением, заключённым в конце минувшего года. В то же время Андрей Нэстасе говорит, что выполнение всех обязательств, которые он взял на себя перед выборами, требует объединённых усилий и подключения людей самого высокого качества, передаёт IPN.

На брифинге для прессы, проведённом после объявления итоговых предварительных результатов новых местных выборов, Андрей Нэстасе заявил, что его победа на выборах примара заложила основу проевропейского альянса в перспективе следующих парламентских выборов, на которых „все мы обязаны приложить все усилия, чтобы выиграть выборы и освободить страну из плена”. „Чтобы на парламентских выборах мы выступили успешно и нанесли решающий удар, освободив страну от олигархии”.

Лидер ПДС Майя Санду поблагодарила „дорогих коллег из Партии действия и солидарности, которые провели на ногах все эти недели и проделали отличную работу”, а также „сторонников ПДС, которые прислушались к нашему призыву и пришли на выборы в большом количестве”. „Вот этот пример единства показал нам, что мы сильны, показал, что мы можем одерживать большие победы. Сегодня мы одержали важную победу, а осенью, на парламентских выборах, мы одержим следующую важную победу”, - сказала Майя Санду.

Лидер ПДС поздравила нового примара Кишинёва, отметив, что в ходе этой кампании Андрей Нэстасе взял на себя серьёзные обязательства и должен будет усердно трудиться для их выполнения. „А мы будем за ним присматривать”, - добавила Майя Санду, призвавшая людей доброй воли присоединяться к „нашим командам”.

Согласно предварительным результатам, кандидат в примары столицы от политической партии Платформа „Достоинство и правда” Андрей Нэстасе набрал 52,57% голосов избирателей, а его соперник из Партии социалистов Ион Чебан – 47,43%.