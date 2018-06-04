В понедельник Конституционный суд Молдовы решит судьбу русского языка в Молдове

Социалисты начинают в 13.00 акцию протеста против попыток лишения русского языка статуса языка межнационального общения.

В понедельник, 4 июня, в 13.00, Партия социалистов проведет акцию протеста против попыток лишения русского языка статуса языка межнационального общения. Место проведения: ул. Им. Александру Лэпушняну, 28, перед Конституционным судом.

Напомним, Конституционный суд РМ перенес рассмотрение запроса либералов о лишении русского языка статуса языка межнационального общения с 29 мая на 4 июня. Скорее всего, это сделано для того, чтобы до второго тура выборов мэра Кишинева не затрагивать такую щепетильную тему.

Конституционный суд Молдовы огласит решение по запросу депутатов от Либеральной партии, которые требуют признать неконституционным положение о статусе русского языка как языка межнационального общения в Молдове и аннулировать все упоминания русского языка в молдавских законах.