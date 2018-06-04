Как отпраздновал победу избранный мэр города Нэстасе

Шампанским и овациями праздновали сторонники ППДП победу на выборах в Кишиневе лидера формирования Андрея Нэстасе. Лидер партии DA прибыл в офис формирования около полуночи, сторонники понесли его на руках.

Лидер ППДП заявил, что он будет мэром для всех жителей столицы. Вместо того, чтобы рассказать, какие проекты будет внедрять мэрия в течение года, Андрей Нэстасе уже думает о парламентских выборах. "Сегодня мы положили основу твердого альянса проевропейских сил для будущих парламентских выборов", - сказал избранный мэр столицы Андрей Нэстасе.

Нэстасе также заявил, что не предложит Иону Чебану должность вице-мэра, поскольку не хочет создавать альянс с ПСРМ. В то же время, до выборов, кандидат социалистов заявлял, что в случае победы предложит должность вице-мэра лидеру ППДП. Нэстасе также не намерен выходить из партии, как это обещал Чебан в своей избирательной кампании. "На данный момент не вижу повода, из-за которого я должен уйти", - отметил избранный мэр столицы Андрей Нэстасе.

Андрея Нэстасе поддержала его партнер по альянсу, лидер ПДС Майя Санду. "Генеральный мэр в этой избирательной кампании взял на себя серьезные обязательства, и для их выполнения нужно очень много работать, а мы будем за этим следить", - сказала председатель ПДС Майя Санду. Ион Чебан поблагодарил всех граждан, которые поддержали его в этой кампании. Он заявил, что не чувствует себя побежденным, потому что потерпел поражение с незначительным перевесом.

"Поздравляю Андрея Нэстасе с победой. Хочу сказать ему, что буду ждать его в мэрии в каждый день в восемь часов утра, и надеюсь, что он не будет опаздывать", - сказал кандидат в мэры от ПСРМ Ион Чебан. Поддержать Иона Чебана в офис ПСРМ пришел и президент Игорь Додон. Кандидат в мэры подчеркнул, что это был просто дружеский визит.

"Он поддерживает меня как простой гражданин, и я ему за это благодарен", - отметил кандидат в мэры от ПСРМ Ион Чебан. Ион Чебан добавил, что продолжит работать в муниципальном совете и будет поддерживать проекты лидера ППДП, которые посчитает хорошими.