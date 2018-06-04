2 процента разницы: может ли генеральный примар называться полноправным градоначальником, избранным всенародно?

Итак, вчера поздно вечером столица и ее жители получили избранного во втором туре генерального примара.

Немного говорящих цифр.

Андрей Нэстасе – генпримар: за него проголосовали 129 432 избирателей, что составляет 20,47 процента от общего списочного количества избирателей столицы и пригорода.

Иван Чебан, победитель первого тура: за него проголосовали 116.788 избирателей, что составляет 18,47 процента от общего списочного количества избирателей столицы и пригорода.

Во втором туре, по предварительным данным, голоса были разделены: за Андрея Нэстасе проголосовали 52,57 процента избирателей, за Ивана Чебана - 47,43 процента. Разница - 5,14 процента.

Кто голосовал во втором туре?

* Кишиневцы старшего возраста: 57,22 процента, или 24 083 жителя старше 70 лет; 55,88 процента, или 80 031 житель в возрасте 56-70 лет. Вместе эта категория составляет 104 114 избирателя, или 41,87 процента от общего количества избирателей, выборщиков во втором туре.

* 37,7 процента жителей среднего поколения – 127 275 избирателей, или 51,18 процента от общего количества избирателей, выборщиков во втором туре.

* Молодежь - всего 17 285 избирателей, или 6,95 процента от общего количества избирателей, выборщиков во втором туре. То есть всего только 25,73 процента, каждый четвертый от всего количества молодежи.

Делайте выводы.

Почему, например, не голосовали две трети вчерашних учеников бывшего замминистра образования (в 2007-2008 годах) Ивана Чебана и бывшего министра образования (в 2012-2015 годах) Майи Санду?

Сможет ли генеральный примар, избранный на год, до очередных выборов, называться полноправным градоначальником, избранным всенародно жителями муниципия Кишинев?

Законодательно, конечно, он законно избранный. Ведь во втором туре по закону вообще могли бы голосовать только сами кандидаты - и выборы были бы законно состоявшимися. И не тратили бы столько денег. Но...

Ведь разница в голосах между финалистами составляет 5,14 процента - всего 2 процента от общего списочного количества избирателей столицы и пригорода.

Комфортно ли будет новому градоначальнику перед лицом муниципального совета и аппарата примэрии, претур и примэрий пригородных сел?

По-человечески не завидую я ему. Скорее сочувствую. Немного даже жаль его.

Но что пожелал - то и получил от избирателей.

Думитру БАРБАЛАТ