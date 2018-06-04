Нэстасе остается лидером партии и не намерен предлагать пост вице-примара Чебану

Лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе пообещал быть примаром для всех жителей Кишинева. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил на пресс-конференции, которая состоялась в воскресенье после полуночи, когда были объявлены окончательные результаты выборов.

"Я благодарен всем жителям Кишинева, которые пришли в воскресенье на голосование - независимо от того, за кого голосовали. Хочу особо подчеркнуть, что те, кто голосовал за Иона Чебана, являются такими же жителями Кишинева, как и все остальные. И они имеют те же права. Я буду примаром для всех кишиневцев, буду работать на благо города. Я никогда не разделял людей по этническому, языковому или другим принципам и не буду этого делать впредь", - сказал Нэстасе.

Он призвал к объединению общества. Поблагодарив Иона Чебана за поздравления с победой на выборах, он призвал социалистов "не допускать поляризации общества, так как это нехорошо для страны".

Нэстасе назвал победу на выборах примара Кишинева "очень важной".

"Это важно для Кишинева, это важно для всей страны. Мы возродили надежду, мы доказали, что можно сломать систему. У нас отличная объединенная команда, мы заложили хорошую основу для того, чтобы одержать еще более важную победу - на парламентских выборах. Вопреки антинародным законам, мы должны выиграть парламентские выборы, чтобы освободить от бинома Плахотнюка-Додона захваченную страну", - подчеркнул победивший кандидат.

Он также сказал, что в случае поражения на выборах примара Кишинева он бы предложил сложить с себя полномочия председателя партии "Платформа DA".

"Я думаю, в нынешней ситуации отставку бы не приняли", - сказал Нэстасе, дав понять, что на посту примара Кишинева он останется активным политиком.

Он поблагодарил всех избирателей, своих сторонников, партию "Действия и солидарности" (PAS), Либерально-демократическую партию, Европейскую Народную партию, а также политических партнеров из Румынии.

Отвечая на вопросы журналистов, победитель выборов сказал, что не намерен предлагать пост вице-примара Иону Чебану. "Нет, не буду этого делать. Все должны знать, что мы не создаем коалиции с Плахотнюком, Додоном и их ставленниками. Мы не создаем коалиции с мафией", - подчеркнул Нэстасе.

После объявления результатов выборов, в офисе "Платформы DA" царила праздничная атмосфера. Десятки сторонников партии и членов других проевропейских партий собрались, чтобы отметить победу Андрея Нэстасе. Они вышли на улицу, открывали шампанское, скандировали лозунги - "Браво, Кишинев!", "Победа", "Андрей - первый!", "Молдова с нами!".