Уничтожение киосков с водой в самом популярном сквере Кишинева стало испытанием для детей, - Кристина Мельникова

Молодая мама Кристина Мельникова обратилась в редакцию «Блокнота Молдовы» с просьбой, чтобы городские власти установили у Кафедрального собора киоск с питьевой водой.

С начала 2018 года столичные власти демонтировали 157 коммерческих точек. Для этого из муниципального бюджета было выделено более 215 тысяч леев. Но если исчезновение ларьков, торгующих шаурмой и пиццей, порадовало горожан, то отсутствие киосков с питьевой водой возмутило кишиневцев, особенно родителей с маленькими детьми.

- Центральный сквер у Кафедрального собора - любимое место для прогулок у жителей столицы, его ежедневно посещают сотни семей с детьми. Мы с сыном приезжаем с другого конца города только для того, чтобы отдохнуть в этом живописном парке. Раньше здесь всегда стояли киоски с питьевой водой и мороженым, в которых особенная потребность в летнее время. Сейчас же дети остались без самого необходимого, - рассказала молодая мама Кристина Мельникова.

При многотысячном потоке горожан, проходящих через центр города, здесь работает мало точек, где можно купить питьевую воду. Для маленьких детей, гуляющих в парке, это стало тяжелым испытанием. Чтобы купить воду или мороженое, родители вместе с детьми должны пройти городской квартал к улицам Пушкина или Бэнулеску-Бодони, что доставляет неудобства.

- Жара и духота заставляют кишиневцев искать вожделенную жидкость, но ее сложно найти. Просим руководство города обратить внимание на эту острую необходимость и установить ларьки с водой и мороженым в самом посещающем сквере города, - обратилась с просьбой Кристина.