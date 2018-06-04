Дорин Киртоакэ о выборах мэра Кишинева 2018: Кто займет кресло градоначальника решили граждане, а не узурпаторы

Бывший градоначальник подчеркнул, что получал мандат мэра от жителей муниципия Кишинев, а не от Плахотнюка, Додона или Лянкэ.

Дорин Киртоакэ прокоментировал победу Андрея Настасе на выборах мэра Кишинева 2018

- Я три раза получал мандат мэра от жителей муниципия Кишинев. Не от Плахотнюка, Додона, Лянкэ или кто там ещё есть. Со всеми их делами, давлением и угрозами, было естественным вернуть этот мандат назад гражданам, и они, а не узурпаторы, на голосовании решили, кто будет мэром. Благодарим, жители Кишинева! Поздравляю, Андрей!, — написал бывший столичный градоначальник Дорин Киртоакэ после победы Андрея Нэстасе на выборах мэра.

После обработки 100% протоколов кандидат ППДП на пост мэра столицы Андрей Нэстасе набрал 52,57%, а его оппонент, кандидат ПСРМ Ион Чебан, 47,43%.

За Нэстасе проголосовали 129 432 кишиневцев, за Иона Чебана — 116 788.

По предварительным данным, во втором туре выборов приняли участие 248 674 избирателей, что составляет 39,12% от общего числа.