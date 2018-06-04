ДПМ: В воскресенье голоса были отданы за сохранение столицы на проевропейском пути

В воскресенье, 3 июня, голоса жителей муниципия Кишинёв были, несомненно, отданы за сохранение столицы на пути проевропейского развития. Такой комментарий обнародовала Демократическая партия в своём пресс-релизе. По мнению ДПМ, хотя голосование и носило ярко выраженный геополитический характер, важный сигнал, посланный столичными избирателями, заключается в том, что Молдова остаётся государством с европейскими устремлениями и стремлением к модернизации, передаёт IPN.

Демпартия поздравляет всех избирателей, проголосовавших в первом и втором турах выборов примара Кишинёва. ДПМ надеется, что после этих результатов Кишинёвский муниципальный совет изменит своё отношение и будет работать ради Кишинёва, а не против него, будет положен конец борьбе и политическим интересам любого рода.

„Столичная примэрия теперь отошла оппозиционным политическим силам, что благоприятно скажется на балансе сил в государстве. Кроме того, правая оппозиция теперь имеет возможность взять на себя серьёзную ответственность и трудиться ради людей, демонстрируя результаты своими действиями”, - говорится в пресс-релизе.

В то же время ДПМ отмечает демократический метод проведения этих выборов примара Кишинёва, несмотря на спекуляции, которые имели место как в канун первого тура, так и перед вторым туром. ДПМ надеется, что с окончанием выборов в Кишинёве завершится и период политической нестабильности в столице, а примэрия незамедлительно займётся решением многочисленных проблем города.