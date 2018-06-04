КС объявил устаревшим закон о функционировании языков в Молдове

Конституционный суд Молдовы огласил решение в ответ на запрос либералов. Обращение ЛП было удовлетворено частично.

В частности, судьи КС признали устаревшим Закон №3465 от 01.09.1989 “О функционировании языков на территории Молдавской ССР”, который наделял русский язык статусом языка межнационального значения, а также гарантировал использование украинского, русского, болгарского, иврит, идиш, цыганского языков, языков других этнических групп, проживающих на территории республики, для удовлетворения национально-культурных потребностей, пишет aif.md.

Таким образом, начиная с сегодняшнего дня данный документ является недействительным. Также КС объявил неконституционными статью 4, пункт 2 Кодекса конституционной юрисдикции и статью 3, пункт 2 Закона о Конституционном суде.

Остальные требования либералов, которые, напомним, хотели признания неконституционными пяти законов страны, провозглашающих русский язык языком межнационального общения, были отклонены.

Заседанию КС предшествовал протест Партии социалистов, члены и сторонники которой призвали судей КС не принимать решение против более чем миллиона граждан страны, говорящих на русском языке, в угоду партии с рейтингом в 1%.