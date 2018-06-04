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Экономика
Налоговые отчисления за пять месяцев составили 14,5 миллиардов леев
04.06.2018

14 с половиной миллиардов леев перечислила налоговая в национальный публичный бюджет по итогам первых пяти месяцев. Объем отчислений превысил показатель годичной давности на два с лишним миллиарда или на 17%. 

Поступления в государственный бюджет выросли почти на 20% и превысили 6 млрд 600 млн леев. В местные бюджеты поступило почти полтора миллиарда - с ростом на 17%.

Отчисления в бюджет соцстраха приблизились к пяти миллиардам леев, а в фонд медстрахования поступило полтора миллиарда. 


 
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