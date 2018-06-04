ЛДПМ: Победа Нэстасе – это начало нового политического цикла

Победа Андрея Нэстасе на выборах примара Кишинёва является началом нового политического цикла, который требует очень осторожного подхода. „Мы обязаны вернуть гражданам государство со всеми его институтами”, - гласит комментарий Либерально-демократической партии, обнародованный в рамках партийного пресс-релиза, который цитирует IPN.

ЛДПМ, которая поддерживала Андрея Нэстасе и проводила кампанию в его поддержку, заявляет, что вместе им предстоит восстановить систему, которая стонет под грузом коррупции и преступности. „Нас ждёт титанический труд по тщательному восстановлению всего того, что было разрушено аморальными и безответственными политиками”, - говорится в пресс-релизе.

Политформирование считает для себя честью то, что оно сумело внести свой вклад в победу правых сил в Молдове. Совместно с политической партией Платформа „Достоинство и правда” и Партией действия и солидарности, ЛДПМ проявила исключительную солидарность в рамках семьи Европейской народной партии. „Вместе мы стали архитекторами новой надежды. У нас есть уверенность в том, что это – начало той победы, которая ждёт нас в будущем. История готовит нам новый шанс”, - говорится в пресс-релизе ЛДПМ.

По словам либерал-демократов, Кишинёв – это не только столица Республики Молдова, но и тот город, который вернул людям свободу после многих лет коммунистического тоталитаризма. В сердце столицы зародится и процесс освобождения страны из рук олигархов и воров миллиардов, отмечается в сообщении ЛДПМ для прессы.