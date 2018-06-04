Вопреки политическому демаршу либералов, русский язык останется в Молдове, - президент

Игорь Додон заявил, что попытки вычеркнуть русский язык из правового поля Молдовы приведут к самым непоправимым последствиям для страны.

Сегодня, 4 июня, после принятия Конституционным судом решения о признании «устаревшим» Закона о функционировании языков на территории Молдовы Игорь Додон назвал такие действия антинародными и антиконституционными. Президент подчеркнул, что закон 1989 года является краеугольным камнем общенационального консенсуса в полиэтническом молдавском обществе.

- Язык межнационального общения - это та формула, на которой было построено здание молдавской государственности. Любые попытки разрушить этот исторический консенсус могут привести к самым непоправимым последствиям. Сегодняшнее решение Конституционного суда - это очередной политический демарш со стороны лиц, имеющих гражданство другого государства. Либеральная партия, политическое формирование с рейтингом менее 1%, не может решать судьбу единого многомиллионного народа нашей страны, в состав которого входят многие этнические группы, - подчеркнул президент.

Игорь Додон заявил, что он как глава государства и гарант соблюдения прав и свобод каждого гражданина Молдовы будет добиваться сохранения сложившегося статус-кво в языковом поле республики. По слова президента, молдавский должен оставаться государственным языком, а русский язык - языком межнационального общения в республике.

- Как президент Республики Молдова, как гарант соблюдения прав и свобод каждого гражданина страны, я буду настаивать на незыблемости положений Закона о функционировании языков на территории Республики Молдова, который продолжает действовать в нашей стране, Конституции Республики Молдова, а также Концепции национальной политики Республики Молдова, принятой Парламентом РМ в 2003 году. Заверяю всех граждан Молдовы и наших международных партнеров: молдавский язык был и останется государственным языком в Республике Молдова, а русский - языком межнационального общения в нашей стране, - подчеркнул Игорь Додон.

Сегодня Конституционный суд частично удовлетворил обращение либералов, признал устаревшим Закон №3465 от 01.09.1989 «О функционировании языков на территории Молдавской ССР». С 4 июня этот документ является недействительным. Будет ли принят вместо него другой – вопрос к правительству. Во время рассмотрения судьями языкового закона перед зданием суда прошла массовая акция протеста. Люди держали плакаты: «Руки прочь от русского языка», «Остановите дискриминацию по языковому принципу».