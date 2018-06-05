Конституционный суд частично удовлетворил обращение ЛП о функционировании языков

Конституционный суд частично удовлетворил обращение депутатов от Либеральной партии, утверждавших, что обязательность использования русского языка, а также перевода публичных документов и актов на этот язык, противоречат Конституции. Решение было вынесено в понедельник, 4 июня, передаёт IPN.

Как отмечали либералы, статус русского языка был впервые закреплён в Законе о функционировании языков на территории Молдавской ССР, от сентября 1989 года. Документ предусматривает, что русский язык, как язык межнационального общения в СССР, используется на территории республики наряду с румынским языком как язык межнационального общения, что обеспечивает осуществление национально-русского и русско-национального двуязычия.

„Необъяснимо сохранение Закона без изменений, с сохранением того же статуса и гарантий для русского языка – официального языка бывшего СССР, спустя более чем 26 лет после провозглашения независимости Республики Молдова (27 августа 1991 года) и более чем 22 года с момента принятия её Конституции 29 июля 1994 года (вступила в силу 27 августа 1994 года). Очевиден анахронизм такой ситуации с точки зрения функционирования языков в Республике Молдова”, - отмечается в обращении либералов.

По итогам обсуждения, Конституционный суд объявил неконституционными пункт 2 статьи 4 Кодекса конституционной юрисдикции и пункт 2 статьи 31 Закона от 13 декабря 1994 года о Конституционном суде. Суд признал устаревшим Закон от 1 сентября 1989 года о функционировании языков на территории Молдавской Советской Социалистической Республики.

Сначала Суд рассмотрел Закон о функционировании языков на территории Молдавской Советской Социалистической Республики. Учитывая название этого закона, сомнения в связи с его формулировками, а также соображения практического порядка, Суд отметил, что само название закона отражает устаревшие реалии. Название „Молдавская Советская Социалистическая Республика” не существует с 23 мая 1991 года, когда государство стало называться Республикой Молдова.

Суд также выявил в преамбуле этого Закона ещё одно доказательство того, что он устарел: обязательность использования русского языка в качестве языка общения между народами Союза Советских Социалистических Республик. Союз Советских Социалистических Республик распался 26 декабря 1991 года. Кроме того, если признать обсуждаемый закон действующим, то это обязательство станет ещё одной навязываемой концепцией патерналистского характера, несвойственной современному периоду. Нации государств-правопреемников Союза Советских Социалистических Республик могут использовать в качестве языка общения любой желаемый ими язык, важно наличие понимания.

КС констатировал ненужность Закона о функционировании языков на территории Молдавской Советской Социалистической Республики. С одной стороны, влекут за собой последствия не его положения, а положения последующих специальных законов. С другой стороны, молдавское общество живёт в другом, новом, правовом, демократическом и независимом государстве, в котором сиюминутные соображения Закона о функционировании языков более не актуальны. Суд подчеркнул, что последствия объявления закона устаревшим эквивалентны его отмене. В результате Суд признал неприемлемой ту часть обращения, которая касается этого Закона.

По мнению Суда, официальный характер румынского языка в Республике Молдова не исключает перевода нормативных актов, принятых или вынесенных центральными органами власти Республики Молдова, на другие языки, не исключает он и гарантирования государством права на образование на русском языке, публикации нормативных актов, официальных сообщений и иной информации национального значения на русском языке, а также отображения названий государственных учреждений и заведений на русском языке.

Тексты законов, оспариваемые с этой точки зрения, предусматривают публикацию нормативных актов, проведение учебного процесса или отображение названий государственных учреждений и заведений не исключительно на русском языке, а, в первую очередь, на румынском языке. Русский язык является одним из вытекающих из этого положения вариантов.

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Оно вступает в силу с момента его принятия и будет опубликовано в Monitorul Oficial.