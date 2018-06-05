Лидер «Нашей партии» считает, что результаты выборов в Кишиневе и Бельцах говорят о стремлении к переменам

Как передает агентство «ИНФОТАГ»,об этом они заявили, комментируя результаты состоявшегося накануне второго тура выборов примара Кишинева.

«Выборы в Кишиневе и в Бельцах показали, что базовой потребностью в Молдове является потребность в справедливости. Именно её отсутствие порождает все остальные проблемы. Граждане устали от лжи и беспредела демократов и их карманных "социалистов"», - заявил председатель «НП» Ренато Усатый в видеообращении из Москвы, где он проживает в последние полтора года по причине уголовного преследования в Молдове.

Он напомнил, что в начале февраля подал в отставку с поста примара Бельц. По его мнению, «это создало огромное давление на отстраненного от должности примара Кишинева Дорина Киртоакэ, который вынужден был последовать этому примеру». В результате, были назначены досрочные выборы примаров двух крупнейших городов РМ.

«Когда я несколько месяцев назад подал в отставку, чтобы спровоцировать досрочные местные выборы, я рассчитывал именно на такой результат. Крупнейшие города отвесили звонкую пощечину этому осточертевшему и бездарному правлению. Люди в Молдове хотят поменять всё», - заключил Усатый.

Его заместитель Дмитрий Чубашенко написал в своем блогге, что «смысл благополучно завершившихся в Бельцах и Кишиневе выборов в том, чтобы хотя бы начать расчищать площадку для нормального политического процесса, который просто невозможен в условиях захваченного режимом Плахотнюка государства».

«Процесс освобождения Молдовы от нынешней порочной власти начался. Он должен быть продолжен через полгода на парламентских выборах, через год на местных, через два года на президентских. (…) Победа Нэстасе на выборах генпримара Кишинева, а двумя неделями раньше — победа кандидата «Нашей партии» Николая Григоришина на выборах примара Бельц, — наносят сильнейший удар по режиму Плахотнюка и создают предпосылки для того, чтобы окончательно добить его на парламентских выборах этой осенью», - заявил Чубашенко.

По его словам, прошедшие выборы «реально стали референдумом «анти-Плахотнюк», и координатор, вместе с Додоном, с которым у них были общие кандидаты в обоих городах, с треском проиграли на этом плебисците».

«Граждане показали, что не так страшен черт, как его малюют, что с режимом Плахотнюка не только можно, но и нужно бороться, и что его можно и нужно побеждать. Движение сопротивления режиму Плахотнюка будет нарастать. Импульс, который породило поражение Плахотнюка-Додона в Бельцах и Кишиневе, может придать политическим процессам в Молдове такое ускорение, что эта власть просто будет сметена, без насилия, мирным, демократическим путем, на выборах», - убежден Чубашенко.