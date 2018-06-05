Штраф в сотни тысяч: молдавских водителей зажали в угол

За что в Молдове можно получить штраф в сотни тысяч леев: помимо обязанности уплатить государству такие деньги, виновному придется отбыть еще и тюремный срок.

На прошлой неделе сразу несколько водителей попытались подкупить патрульных инспекторов, и за это автовладельцы могут быть жестко наказаны. Ведь взятка даже в 200 леев (около 12 долларов) в Молдове может обернуться не только тюремным сроком, но и штрафом минимум в 100 тысяч леев (около шести тысяч долларов).

По данным Службы внутренней защиты и борьбы с коррупцией МВД страны, один из случаев произошел в Комрате. Мужчина управлял мотоциклом без регистрационных знаков. При этом у него не было прав и советующей экипировки. Кроме того, он не остановился по первому требованию инспектора. В итоге водитель попытался подкупить полицейского, предложив ему 50 долларов взамен на то, чтобы сотрудник правоохранительных органов не выписал ему штраф.

В другом эпизоде, который произошел в Страшенах, водитель хотел подкупить патрульных полицейских двумя тысячами леев, чтобы его не привлекали к ответственности за вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Также за превышение скоростного режима пытались откупиться еще два водителя. Они предложили полицейским по 200 леев.

«Возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений, предусмотренных статьей 325 пунктом 1 Уголовного кодекса — “Активная коррупция”. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до шести лет тюрьмы со штрафом в 100−200 тысяч леев», — отметили в Службе внутренней защиты и борьбы с коррупцией МВД Молдовы.