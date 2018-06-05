ТОП-5 событий, удививших на выборах мэра Кишинева 2018

Кого-то удивили результаты, но было много и другого интересного.

Состоявшиеся выборы мэра Кишинева удивили очень многих: кого-то — результатами, а кого-то совсем иными обстоятельствами. О них мы вам и расскажем.

Несбывшиеся прогнозы

По большинству опросов общественного мнения, во второй тур выборов мэра Кишинева выходили Ион Чебан и... Сильвия Раду. Но никак не Андрей Нэстасе. И, похоже, такое случилось впервые — настолько далеко оказались результаты социологических исследований от реальности.

Сильвия Раду, считавшаяся одним из фаворитов предвыборной гонки, набрала около 17% голосов избирателей. Впрочем, ее карьера на этом, вероятнее всего, не закончилась — по некоторым данным, она может занять пост вице-премьера Молдовы по социальным вопросам.

Дебаты без дебатов

Прямое столкновение двух кандидатов — Иона Чебана И Андрея Нэстасе — имело место, правда, всего несколько раз. Запомнилось, однако, даже не это, а несостоявшиеся дебаты под открытым воздухом, которые предлагал проводить кандидат-социалист. И не просто предлагал, но и участвовал — в отсутствие своего оппонента.

Предвыборная кампания больше не нужна?

В Сети распространено мнение, что предвыборную кампанию Андрей Нэстасе Иону Чебану проиграл — он был менее заметен и активен. При этом потратила Платформа «Достоинство» и правда» по итогам первого тура выборов (а тогда, напомним, выборы проходили в семи населенных пунктах) — 377 988 леев на продвижение трех кандидатов. Один голос обошелся партии примерно в пять леев. ПСРМ же потратила 2 495 020 леев, но и кандидатов партия выдвигала шесть. Один голос обошелся формированию в 25 леев. Неужто необходимости в предвыборных кампания в стране больше нет?

Поздравление с «сюрпризом»

Не очень-то принято в Молдове поздравлять своих оппонентов с победой на выборах. Однако Ион Чебан одним из первых сделал это, обратившись к Андрею Нэстасе.

- Хочу сказать господину Нэстасе, что каждый день буду ждать его в мэрии, начиная с 8 утра, надеюсь, что он не опаздывает. Посмотрим, как изменится ситуация в Кишиневе в ближайший период времени. Более того, не исключаю, что через год мы вновь увидимся на следующих выборах. Поздравляю всех кишиневцев с новым избранным мэром столицы, - заявил Ион Чебан.

Самый быстрый подсчет голосов

Всего через час после закрытия избирательных стали известны первые предварительные результаты выборов — к тому моменту было обработано уже около 70% протоколов. Еще через эта цифра равнялась 96%. Похоже, что это самый быстрый подсчет голосов за всю историю выборов мэра Кишинева!

РОМАН ВЛАДИМИРОВ