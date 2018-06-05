«Безмэрный» Кишинев: Почему Андрей Нэстасе - не Дорин Киртоакэ, и что теперь будет

В воскресенье, 3 июня, состоялся второй тур выборов мэра Кишинева. За кресло мэра молдавской столицы боролись социалист Ион Чебан и единый кандидат от Платформы «Достоинство и правда», Партии «Действие и солидарность» и ЛДПМ Андрей Нэстасе. Последний, по итогам голосования, одержал победу, набрав 52,57% голосов избирателей.

В течение 10 дней суд должен утвердить результаты голосования. После этого кандидат будет считаться вступившим в должность. Сейчас же мысли политика, похоже, устремлены к парламентским выборам. Андрей Нэстасе уже заявил, что примет в них участие вместе с ПДС и ЛДПМ, в соответствии с соглашением, заключенным партиями в конце минувшего года.

- Вот этот пример единства показал нам, что мы сильны, показал, что мы можем одерживать большие победы. Сегодня мы одержали важную победу, а осенью, на парламентских выборах, мы одержим следующую важную победу, - заявила экс-министр просвещения Майя Санду.

«И что теперь?»

Устремления Андрея Нэстасе вполне объяснимы, ведь на мэрство у него ровно год — в 2019-м состоятся новые, всеобщие местные выборы.

– У нового мэра есть ровно год, чтобы показать, что он не Киртоакэ, и мне интересно, на кого он положится в этом, - написал в социальных сетях бывший заместитель министра иностранных дел Молдовы Валерий Осталеп. - На социалистов? Демократов? Нет? Значит, на тех, кто уничтожал город? А, ну-ну! Я не злорадствую. Но это ситуация из мульт-фильма: Now what? («Что теперь?» - пер. англ.)

Последний вопрос — чрезвычайно актуален. Ведь Андрей Нэстасе де-факто не обладает широкой поддержкой в муниципальном совете. Наиболее многочисленная фракция — фракция Партии социалистов (19 мунсоветников). Следом идет Либеральная партия, с которой отношения у лидера Платформы «Достоинство и правда», мягко говоря, сложные.

- Руководство Либеральной партии голосовало за правительство Филипа из собственных интересов, - заявлял в 2016 году Андрей Нэстасе с упреком. - Устрашение русскими танками исходило из риторики руководства партии. А во время этих геополитических споров воровался миллиард.

В мае 2018 года очень резко об Андрее Нэстасе высказался главный либерал страны Михай Гимпу.

- Ты не можешь претендовать на должность мэра и говорить людям, что если станешь градоначальником, повысишь им зарплаты. Люди не глупые, они понимают, кто им выплачивает оклады и повышает их. У Андрея нет такого ни политического, ни административного опыта, каким обладает Валерий Мунтяну. У него и команды нет, - заявлял либерал.

В непростых отношениях Андрей Нэстасе и с Юрием Лянкэ, несколько соратников которого трудятся в мунсовете Кишинева. Вот что экс-премьер говорил о лидере Платформы DА в 2017 году.

«В Молдове несложно стать популистским политиком: обвиняй, критикуй направо и налево, сажай всех по тюрьмам. Воронин пообещал, но ничего не выполнил, Филат пообещал, что наденет на Воронина наручники – не сдержал собственных обещаний. Это классическая модель, которой сегодня придерживаются большинство политических лидеров Республики Молдова, включая того же Андрея Нэстасе».

- При этом и либералы, и Юрий Лянкэ поддержали Андрея Нэстасе перед вторым туром выборов. Но сработаются ли они на фоне имеющихся разногласий?

Почему Андрей Нэстасе - не Дорин Киртоакэ

Между политиками часто ставят знак равенства, но справедливо ли это? Начнем с того, что об управленческих качествах либерала мы знали, исходя из собственных наблюдений. Как городом будет управлять Андрей Нэстасе, мы можем только догадываться. Пока у нас нет причин для упреков, потому что мэром лидер Платформы «Достоинство и правда» еще не работал.

- Кроме того, следует исходить из контекста. Дорина Киртоакэ избирали на четыре года, Нэстасе — только на один, и оттого ожидания от его мэрства не столь велики. Да и есть ли они у кого-то?

- Другой важный фактор: у либерала была поддержка однопартийцев, членов Платформы DA в мунсовете нет. Но лезть из кожи вон, как считают некоторые эксперты, он все-таки будет, ведь ему, в отличие от Майи Санду, удалось занять руководящий пост, и если удастся добиться здесь каких-то успехов, это может сыграть на руку в контексте парламентских выборов. Но дадут ли оппоненты Андрею Нэстасе осуществить задуманное?