Неудачная репетиция: как Додон проиграл Кишинев стороннику евроинтеграции

Партия социалистов президента Молдавии проиграла выборы мэра Кишинева: ее кандидат уступил несистемному политику Андрею Нэстасе. Результат голосования обещает социалистам сложную кампанию по выборам в парламент, указывают эксперты

Мэр на год

Во втором туре выборов мэра Кишинева, состоявшемся 3 июня, победил лидер оппозиционной проевропейской партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе.

По данным ЦИК Молдавии, Нэстасе поддержали 52,6% избирателей, его оппонента, социалиста Иона Чебана, который также является пресс-секретарем президента страны Игоря Додона, — 47,4%. Кандидат от правящей Демократической партии, и. о. мэра Кишинева Сильвия Раду, выбыла из гонки во время первого тура голосования, который прошел 20 мая, набрав 17,6%.

Досрочные выборы спровоцировала отставка мэра молдавской столицы Дорина Киртоакэ. В мае 2017 года мэр и еще несколько работников городского управления были арестованы сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией из-за скандала, связанного с платными парковками.

Мэрия подписала контракт с фирмой EME PARKLEITSYSTEM GmbH без согласия муниципального совета и нарушила законодательство о государственно-частном партнерстве. В процессе расследования были установлены схема злоупотреблений при проведении тендера, участие мэра в ускорении подписания договора и получение им вознаграждения. В июле прошлого года суд отстранил Киртоакэ от должности, которую он занимал почти десять лет.

Так как прошедшие выборы были внеплановыми, Нэстасе будет занимать пост только один год — до следующих всеобщих выборов в местные органы власти, которые пройдут летом 2019 года.

Бином Плахотнюка — Додона

Оппозиция уже заявила, что рассматривает прошедшие выборы мэра столицы как этап подготовки к предстоящим парламентским выборам. Мандат нынешнего состава парламента Молдавии истекает 30 ноября 2018 года. Ожидается, что выборы пройдут в последнее воскресенье месяца, то есть 25 ноября.

Андрей Нэстасе — адвокат и общественный деятель. В 2015–2016 годах он примкнул к протестам против действующего правительства и основал партию «Платформа «Достоинство и правда». В ноябре 2017 года она объединилась с другой оппозиционной проевропейской партией «Действие и солидарность» для участия в предстоящих парламентских выборах.

На пресс-конференции после выборов Нэстасе подтвердил свое намерение участвовать в предстоящих парламентских выборах. Он также отметил, что на мэрских выборах «победу одержал не просто Нэстасе, а все объединенные демократические, антиолигархические силы страны», и пообещал освободить Молдавию от олигархии. «У нас отличная объединенная команда, мы заложили хорошую основу для того, чтобы одержать еще более важную победу — на парламентских выборах, — заявил он. — Вопреки антинародным законам, мы должны выиграть парламентские выборы, чтобы освободить от бинома Плахотнюка — Додона (молдавский олигарх Влад Плахотнюк и президент страны Игорь Додон. — РБК) захваченную страну», — заявил Нэстасе.

Плахотнюк является председателем Демократический партии и самым богатым человеком страны. В ноябре прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал его и объявил его в международный розыск: Плахотнюка подозревают в приготовлении к убийству.

Президент Додон подверг сомнению компетентность Нэстасе как градоначальника и назвал выборы «геополитическими». «В Кишиневе вновь проявило себя геополитическое голосование, люди проголосовали за идеологию, а не за реальные управленческие качества. Несмотря на то что во время мандата прошлого мэра горожане жаловались на ямы, плохую канализацию, незаконное строительство, коррупцию и неквалифицированные службы, многие из них в избирательной кампании отдали предпочтение абстрактным политическим проблемам, а не реальным проблемам города», — написал он в своем аккаунте в Facebook. ​

Риски Додона

Выборы мэра столицы были последним крупным электоральным событием перед грядущими парламентскими выборами. Президент неоднократно говорил, что ставит целью для своей Социалистической партии одержать на них победу, чтобы реализовать не только внутренние реформы, но и изменить внешнеполитический вектор развития страны. Додон — сторонник расширения связей с Россией. В мае при его активных усилиях Молдавия получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. В случае получения большинства в парламенте Додон обещал, что его страна войдет в союз.

Однако результат выборов мэра Кишинева показал, что парламентские выборы станут сложным испытанием для Соцпартии. Несмотря на то что кандидат от социалистов лидировал в первом туре, во втором туре все, кто сошел с дистанции, призвали голосовать против него, показав единение вокруг идеи евроинтеграции. Поддержал Нэстасе и Плахотнюк, оказав помощь в агитации, сказал РБК депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин. «Если социалисты не сделают выводы и не предпримут сверхусилий, то им вновь уготована роль парламентской оппозиции в новом парламенте», — считает он. Затулин также обращает внимание на низкий процент явки на мэрских выборах (37,5%), который, по его мнению, свидетельствует о существовании у Додона электорального резерва.

Оппозиция в ходе кампании успешно использовала предполагаемую связь социалистов и коррумпированной власти, выставив партию президента как коллаборационистов, отметил в разговоре с РБК глава молдавского Института стратегических инициатив Владислав Кульминский. Ранее Додона не раз критиковали за то, что его партия поддержала реформу избирательного законодательства, которая была выгодна Демпартии (половина депутатов парламента осенью будет избрана по партийным спискам, а половина — по одномандатным округам). Если социалистов будут и дальше выставлять потешной и ненастоящей оппозицией, это может еще больше их ослабить, прогнозирует Кульминский.​

Авторы: Александр Атасунцев, Ксения Безвиконная