Майя Санду: Победа социалистов в столице стала бы очень драматичной ситуацией

Победа социалистов в Кишинёве стала бы, если не катастрофой, то очень драматичной ситуацией. Такое мнение высказала председатель Партии действия и солидарности Майя Санду в ходе передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova. По её словам, победа Андрея Нэстасе должна приободрить оппозиционные силы, с тем, чтобы у них были гораздо более высокие шансы одержать победу осенью, передаёт IPN.

„Мы будем следить за примаром и командой, потому что мы являемся жителями Кишинёва, потому что мы за него поручились, и, все вместе, несём ответственность, и мы позаботимся о том, чтобы эти обязательства были выполнены”, - заявила Санду.

По словам Майи Санду, представляемая ею партия готова подставить своё плечо, чтобы помочь Андрею Нэстасе в руководстве примэрией. „В этой кампании мы представили ряд требований, чтобы Андрей Нэстасе взял на себя конкретные обязательства в отношении образования, в особенности мы будем следить за образованием, и здесь мы постараемся подключиться к работе, если не посредством людей из нашей команды, то, как минимум, мы подготовим инициативы для нового примара и убедим его продвигать эти инициативы”, - заявила политик.

Отвечая на вопрос о том, почему она сама не баллотировалась в генпримары, Майя Санду отметила, что ПДС сделала выбор в пользу единства проевропейских антиолигархических сил, потому что в этом году пройдут и парламентские выборы, которые очень важны. „Признаюсь, не будь у нас этих парламентских выборов, мы в ПДС могли принять и другое решение. Наше решение основывалось исключительно на конкретных обстоятельствах – в этом году, на парламентских выборах, мы должны одержать решающую победу, которая слишком важна, чтобы пытаться устраивать соревнование”, - сообщила лидер ПДС. Майя Санду также отметила, что ПДС рассматривала и вариант кандидата извне, выдвинутого гражданским обществом, но решила поддержать кандидатуру Андрея Нэстасе.

По мнению председателя ПДС, голоса избирателей Валериу Мунтяну и Константина Кодряну сыграли во втором туре очень важную роль. Важными оказались и голоса тех, кто в первом туре не пошёл на выборы.