Сближение между Россией и ЕС может усилить симпатии молдаван к Евразийскому союзу, мнение

Сближение ЕС и России может усилить симпатии молдавской общественности к Евразийскому экономическому союзу, в котором Молдова получила недавно статус наблюдателя, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

Политолог считает, что, в отличие от Украины и Грузии, сближение ЕС и России никак не будет способствовать росту позиции НАТО, а скорее позиции Евразийского экономического союза.

Низкая популярность евроатлантического вектора и статус нейтралитета мешает консолидации пронатовских стремлений среди молдаван, объясняет Дионис Ченушэ.

В настоящее время, пишет политолог, предпочтения молдаван практически поровну распределены между ЕС и Евразийским союзом, а улучшение отношений с Россией, желаемое ЕС, может активизировать пророссийские силы Молдовы, которые продвигают многовекторную внешнюю политику.

Позитивное развитие в отношениях ЕС-Россия создаст трудности Демократической партии Молдовы, которая построила политический профиль благодаря геополитической поляризации населения и постоянным включением российской угрозы в отечественный политический дискурс, подчеркивает Дионис Ченуша.

По его мнению, антироссийская повестка дня демократов столкнется с местной реальностью, где европейцы прилагают усилия для возобновления отношений между Брюсселем и Москвой.

В то время как возможное сближение между ЕС и Россией разоружит демократов, это укрепит позиции непарламентской оппозиции, которая помимо европейского членства сформулировала антиолигархические призывы, которые не прекратятся, по крайней мере, до парламентских выборов в декабре 2018 года, пишет в заключение политолог.