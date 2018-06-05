«Зая, еду домой»: трогательная переписка Иона Чебана с женой после итогов выборов

Ион Чебан и его супруга Татьяна трогательно пообщались после подсчета голосов на выборах генпримара столицы.

После утомительной предвыборной гонки Ион Чебан в ночь на 3 июня оставил трогательное сообщение для жены.

- Со щитом, иль на щите, Зая, еду домой, - написал он в Facebook, как только стали известны результаты подсчета 100 процентов голосов.

Супруга представителя ПСРМ нашла слова нужные поддержки.

- Не печалься, гляди веселей. Жду тебя, как можно скорей, - тут же ответила в комментариях Татьяна.

Уже сегодня Чебан отправился к родителям на дачу, чтобы отдохнуть от политических баталий.

- Мои олигархи, мои олигархи. Вот насколько я богат. Люди, которые научили меня учиться, сражаться, знать, что терять, прощать, любить, строить. Пусть ваши родители живут! - написал он на своей странице в Facebook.

Чебан не исключает, что будет баллотироваться на следующих местных выборах, которые состоятся через год.