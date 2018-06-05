В Молдове повысят защиту граждан при покупке строящейся недвижимости и введут ограничения осуществления их платежей по договору о строительстве жилья.

Это предусматривают поправки в Гражданский кодекс и другие законодательные акты, внесение которых парламент одобрил в первом чтении, передает infomarket.md

В частности, в Гражданский кодекс вводится новый раздел, касающийся купли-продажи недвижимого имущества, статьи которого будут регулировать купля-продажу недвижимого имущества без указания площади и с указанием площади, передачу недвижимого имущества, составление договора купли-продажи недвижимости в процессе строительства, содержание договора купли-продажи строящейся недвижимости и обязанности продавца по информированию, предварительную регистрацию права собственности и сделок по распоряжению покупателя.

Отдельная статья предусматривает ограничения относительно осуществления платежей по договору. В частности, оговаривается, что платежи, сделанные покупателем по договору, не могут превышать следующие лимиты: 5% от общей стоимости – после предварительной регистрации, но до завершения строительства фундамента здания, в котором находится недвижимое имущество; 35% от общей стоимости - после завершения строительства фундамента; 70% от общей стоимости - после установки крыши и наружных стен здания; 95% от общей стоимости - после ввода в эксплуатацию здания; 100% общей стоимости - после обоснования права собственности или, если покупатель представил обоснованные претензии в отношении недостатков недвижимого имущества, после устранения недостатков.

Отдельная статья посвящена защите покупателя в случае несостоятельности продавца. Так, если в отношении продавца был возбужден процесс о несостоятельности до обоснования предварительной регистрации права собственности покупателя, то покупатель имеет возможность: потребовать обоснования предварительной регистрации его права собственности на недвижимое имущество и доли общих частей в состоянии, в котором они находятся; заявить о расторжении обратной силой договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченных сумм и других сумм, на которые он имеет право.