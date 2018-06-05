Для молдавских производителей могут быть увеличены экспортные квоты в ЕС

Европейский союз рассматривает вопрос увеличения экспортных квот для молдавских экономических агентов.

Об этом заявила европейский комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем в ходе рабочей встречи в Женеве с министром иностранных дел и европейской интеграции РМ Тудором Ульяновски, передает moldpres.md

Комиссар ЕС Сесилия Мальмстрём подчеркнула необходимость согласования поправок в торговом законодательстве с требованиями и принципами мировой торговой системы, в соответствии с международными соглашениями Всемирной торговой организации, укрепляя развитие либерализации торговли и реализации на практике наиболее эффективных политик в области обеспечения продовольственной безопасности.

Еврокомиссар пригласила Республику Молдова принять участие в сентябре в Брюсселе, вместе с Грузией и Украиной, во встрече по оценке положений Соглашений о свободной торговле, подписанных ЕС с государствами-членами Восточного партнерства.

«Диверсификация экспорта, либерализация торговли и укрепление экономики Молдовы создадут необходимые предпосылки для развития инвестиционного климата нашей страны, что ускорит политический диалог и поможет прийти в соответствие со стандартами и ценностями Европейского союза», - сказал Тудор Ульяновски.

Говоря о действиях, предпринятых нашей страной в плане реализации положений Соглашения об ассоциации, и относительно ЗСТ, Тудор Ульяновски высказался за увеличение экспортных квот при экспорте на рынок Европейского союза некоторых сельскохозяйственных продуктов, таких как яблоки, виноград и различные продукты животного происхождения.

Собеседники также обсудили проблематику реформирования в санитарной и фитосанитарной системах, выдачу сертификатов SPS экономическим агентам нашей страны, которые намерены расширить экспортные операции в государствах Европейского союза, а также положения нормативной базы о регулировании торговли на национальном уровне.

Глава МИДЕИ рассказал Европейскому комиссару по торговле об элементах оживления работы ЮНКТАД и результатах встреч с высокопоставленными официальными лицами ООН в Нью-Йорке в контексте повышения наглядности этой международной организации ООН в разработке глобальной торговой политики.