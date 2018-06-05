Президент будет настаивать на незыблемости положений закона о функционировании языков

Президент Игорь Додон будет настаивать на незыблемости положений закона о функционировании языков. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал в понедельник вечером на своей странице в facebook, комментируя решение Конституционного суда, который признал устаревшим данный закон.

"Категорически осуждаю очередное антинародное, антиконституционное решение Конституционного суда о признании "устаревшим" Закона о функционировании языков на территории РМ. Положения этого Закона, принятого Верховным Советом Молдавской ССР в 1989 г., являются краеугольным камнем общенационального консенсуса в полиэтническом молдавском обществе", - заявил Додон.

Он подчеркнул, что "молдавский язык в качестве государственного и русский язык, как язык межнационального общения - это та формула, на которой было построено здание молдавской государственности".

"Любые попытки разрушить этот исторический консенсус могут привести к самым непоправимым последствиям. Сегодняшнее решение Конституционного суда - это очередной политический демарш со стороны лиц, имеющих гражданство другого государства, - считает президент.

По его мнению, Либеральная партия, рейтинг которой составляет менее 1%, "не может решать судьбу единого многомиллионного народа нашей страны, в состав которого входят многие этнические группы".

"Как президент РМ, как гарант соблюдения прав и свобод каждого гражданина страны, я буду настаивать на незыблемости положений Закона о функционировании языков на территории республики, который продолжает действовать в нашей стране. Заверяю всех граждан Молдавии и наших международных партнеров: молдавский язык был и останется государственным языком в РМ, а русский - языком межнационального общения в нашей стране", - подчеркнул Додон.